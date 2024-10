Baby. La Primavera punisce il Cittadella. È il secondo hurrà di fila

CITTADELLA

2

REGGIANA

3

CITTADELLA: Squizzato, Morandi (47’ st Bonotto), De Luca (47’ st Karageorgi), Colzi (17’ st Pozzato), Scarpa (38’ st Giurato), Gobbato, Genova, Mureddu (38’ st Basso), Librizzi, Ihnatov, Ferronato. A disp. Rossi, Piccolo, Marinello, Bedeschi, Faccin, Balestrieri, Scarpa. All. Agostini.

REGGIANA: De Falco, Alfani, Maggiore (22’ st Zingone), Pigati (32’ st Natale), Paterlini, Meringolo, Fontanini (32’ st Campaniello), Penta, Yamoah (1’ st Sula), Tessitori, Camara (42’ st Legati). A disp. Cacciamani, Ferretti, Agnesini, Silipo, D’Angelo. All. Centurioni.

Arbitro: Aurisano di Campobasso.

Reti: 5’ Yamoah (R), 9’ Ihmatov (C), 22’ Ferronato (C); 2’ st e 36’ st Tessitori (R).

Note: ammoniti Alfani, Maggiore, Paterlini, Sula e Mureddu.

La striscia positiva della Primavera della Reggiana prosegue sul campo del Cittadella. A Riese Pio X, in provincia di Treviso, la formazione granata colleziona la seconda vittoria consecutiva, dando continuità al tris interno con l’AlbinoLeffe, al termine di una gara in altalena. Il pomeriggio sembra favorevole ai granata, che al 5’ trovano il gol del vantaggio con Yamoah, ma dopo nemmeno 4’ il punteggio è di nuovo in equilibrio, con Ihmatov che fredda De Falco e fa 1-1. I padroni di casa passano addirittura in vantaggio a metà della prima frazione con Ferronato, ma nella ripresa Tessitori fa 2-2 poco dopo il rientro dagli spogliatoi per poi trovare la rete da 3 punti a 9’ dal termine. La Reggiana sale così al sesto posto, agganciando Modena, Pro Vercelli, Parma e Sudtirol: dopo la sosta trasferta a Venezia.