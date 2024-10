Le pagelle. Mulattieri, che determinazione. Pierini esulta alla prima palla

MOLDOVAN 6. Interventi non banali per il portiere neroverde: in avvio di ripresa, a gara in bilico, e nel finale, a risultato già acquisito. La sua imbattibilità si ferma a poco meno di 300’, pazienza…

TOLJAN 7. Finchè c’è Vita, inteso come il trequartista veneto che a tratti si allarga sulla sua fascia ci sono anche, da parte del laterale neroverde, attenzione e senso della posizione. Le stesse che oppone a Branca e Masciangelo, che salgono a rimorchio. Quando sale lui, si prende un rigore.

ODENTHAL 6,5. Lascia le briciole agli attaccanti del Citta, ma in affanno.

ROMAGNA 6,5. Vedi sopra: in più, un bel salvataggio in avvio di secondo tempo su Ravasio. DOIG 6,5. Ara la fascia: nel primo tempo va vicino al gol di testa, nella ripresa cambia marcia.

GHION 6. L’idea è che perda Vita quando il trequartista va a prendersi il gol del pari, e c’è una sua trattenuta su Masciangelo, punita dal Var, che vanifica la rete di Laurientè. Efficace, ma non fortunatissimo (20’ s.t. Obiang 6. Prezioso nel garantire alla squadra l’equilibrio che serve)

BOLOCA 6,5. La presenza di Ghion gli lascerebbe più possibilità di inserirsi tra le pieghe del Cittadella, ma lo spazio in cui far valere lo spunto lo trova solo nella ripresa, quando la squadra prende quota e lui con lei (38’ s.t. Lipani s.v.)

THORSTVEDT 7,5. Cerca verticali sistematiche a beneficio di Laurientè, Volpato e Mulattieri, sfilandosi dalla guardia dell’ex Casolari, che sul norvegese accorcia spesso e volentieri. Quando si accende, con il Cittadella che perde un po’ di distanza, il vichingo devasta: un quasi gol nel primo tempo e uno nel secondo, due fatti e altrettanti propiziati nei secondi 45’

VOLPATO 6,5. Quasi danza sull’esterno mancino, ma gli manca sempre l’uno che farebbe trentuno. Almeno fino al 10’ della ripresa, quando comincia, e finisce segnando, l’azione che spacca il match (20’ s.t. Pierini 6,5. Spedisce in rete il primo pallone che tocca. Al posto giusto nel momento giusto)

MULATTIERI 7,5. La rete, gentile omaggio di Maniero, ne premia la determinazione. Il resto della gara sono un’altra conlusione e movimenti che assecondano gli estri altrui (38’ s.t. Moro s.v.)

LAURIENTÈ 7. Un gol annullato e un bel recupero difensivo, alla mezz’ora, su Vita. Poi altre corse, un assist per Pierini, e un gol su rigore. Avesse calciato così, dal dischetto, anche a Catanzaro altro che terzo posto… (29’ s.t. Berardi 6. Un assist a dire che il ragazzo c’è. Quello che gli regala il Mapei Stadium quando entra è un applauso dentro il quale c’è moltissimo).

Stefano Fogliani