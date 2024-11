La Primavera. I ragazzi di Bigica oggi a Bologna. C’è il primo posto da difendere

Riecco la Primavera neroverde, che difende il primato in classifica conquistato subito prima della sosta, complice la sesta vittoria in campionato, dall’assalto del Bologna. Sono i rossoblù, che in casa non perdono da metà settembre gli avversari della squadra di Bigica, in campo oggi alle 15 (si gioca a Crespellano, diretta Primavera TV) per cominciare una settimana particolarmente intensa, che la vedrà impegnata anche, mercoledi a Siviglia, contro il Real Betis per il terzo turno di Youth League.

"È la prima partita dopo la sosta e la prima di tre in una settimana: mi aspetto una gara difficile, contro un avversario in ripresa e ben piazzato in classifica. Giochiamo spesso? Vero, ma vorrei che andare in campo più volte e disputare più competizioni – ha aggiunto il tecnico neroverde – diventasse una bella abitudine: sarà importante vivere questo tour de force con leggerezza mentale e la giusta concentrazione"

La giornata Cagliari-Atalanta; Lecce-Milan; Inter-Cesena; Sampdoria-Juventus; Bologna-Sassuolo; Roma-Genoa; Torino-Lazio; Empoli-Udinese; Cremonese-Hellas Verona; Monza-Fiorentina

La classifica Sassuolo, Lazio, Milan 22 p.ti; Fiorentina, Inter, Torino 21; Bologna, Roma 18; Juventus, Genoa 17; Cagliari 14; Cremonese, Hellas Verona 12; Lecce, Atalanta, Monza, Empoli, Cesena 11; Udinese 6; Sampdoria 5.

s.f.