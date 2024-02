Coppa italia eccellenza. Passo avanti Solbiatese. Pareggio a Imperia. Ma quel rigore fallito...

Pareggio dalle mille emozioni per la Solbiatese, che termina la prima gara del triangolare della fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza con un 3-3 in casa dell’Imperia. Saranno i liguri a rendere visita mercoledì 21 al Saluzzo, mentre i piemontesi saranno in Lombardia il 28 febbraio per l’ultima giornata. La prima in classifica ai quarti di finale. Il pari fa recriminare gli ospiti, che si sono visti parare da Sylla un rigore dopo soli 9’, sullo 0-0, e non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica dell’ultimo quarto d’ora.

Avvio favorevole alla formazione di mister Rota che, nonostante la delusione per il tiro dal dischetto fallito, prosegue nella sua pressione: prima colpisce il palo con Mira, poi sblocca il risultato con Torraca. L’Imperia, però, reagisce senza perdere tempo. Anche in questo caso, l’aperitivo è rappresentato da un palo al 15’ con Scarrone. Il piatto forte al 20’ con la rete di Gandolfo. L’incontro rimane ricco di capovolgimenti di fronte e al 33’ tocca ai liguri passare in vantaggio, con Cassata che manda al riposo in vantaggio al formazione di mister Buttu. La Solbiatese torna in campo nella ripresa decisa a raddrizzare la situazione e al 10’ Riceputi firma la rete del 2-2. Botta e risposta a seguire tra Ravoncoli (17’) e il lombardo Scapinello (19’). È il risultato definitivo nonostante il forcing finale degli ospiti e l’inferiorità numerica dei locali.

-SOLBIATESE 3-3 (2-1). Marcatori: Torraca (S), 20’ Gandolfo (I), 33’ Cassata (I), 10’ st Riceputi (S), 17’ st Ravoncoli (I), 19’ st Scapinello (S).

Luca Marinoni