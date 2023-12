Coppa Italia, Fiorentina-Parma 6-3 (4-1 dcr): spettacolare rimonta viola e Parma eliminato ai rigori

Firenze, 6 dicembre 2023 - All'Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita il Parma per la gara di ottavi di finale di Coppa Italia. Partita in in una gara secca, dove chi passerà il turno troverà la vincente di Inter-Bologna, che si giocherà mercoledì 20 dicembre a San Siro. Italiano è senza Dodò e Castrovilli, infortunati, oltre agli squalificati Martinez Quarta e Nico Gonzalez, mentre dall'altra parte Fabio Pecchia non ha a disposizione Zagaridis causa squalifica. Il primo tempo è tutto a tinte gialloblù, con gli uomini di Pecchia padroni assoluti del campo. I gol in successione di Bernabé e Bonny sono la ciliegina sulla torta di una prima frazione giocata al massimo dell'intensità e dove sono stati creati continui problemi alla difesa dei padroni di casa, soprattutto sulla fascia sinistra occupata da Parisi. La Fiorentina prova a reagire nella seconda metà del primo tempo, ma la squadra di Pecchia si difende bene e riesce ad andare alla pausa con due gol di vantaggio. Nel secondo tempo la Fiorentina le prova tutte per cercare di rimontare i due gol di scarto ed evitare una clamorosa eliminazione, ma i padroni di casa non sono mai incisivi negli ultimi 20 metri nonostante tengano in mano il pallino del gioco. Succede tutto negli ultimi dieci minuti, con la Fiorentina che viene trascinata da un super Mbala Nzola che prima segna, poi entra nell'azione che porta al rigore poi realizzato da Sottil all'89' e che regala i supplementari al Franchi. Nell'extra time le due squadre sono sulle gambe e, salvo una occasione per parte, attendono solo i rigori. Dagli undici metri la spunta la Fiorentina.

Primo tempo

Nei primi dieci minuti della gara le due squadre si studiano, con la viola che appena perde palla è aggressiva in pressing, mentre gli uomini di Fabio Pecchia cercano subito la verticalizzazione appena hanno la possibilità. Molto attivo il Parma, che al 10' trova il primo tiro in porta con Benedyczak che sfila alle spalle di Parisi e viene ben servito da Bonny, il 7 emiliano però non riesce a battere Christensen sul suo palo. Risposta immediata della Fiorentina, azione manovrata da destra a sinistra con Sottil che pesca Barak sul gomito dell'area piccola, il 77 alza la testa e cerca Nzola dentro l'area che però manca il tap-in dell'1-0 grazie al decisivo intervento di Osorio. Primo quarto d'ora complicato per Fabiano Parisi, costantemente attaccato e saltato dagli esterni del Parma. Al 17' spreca una colossale occasione Valentin Mihaila: palla persa della Fiorentina nella trequarti campo offensiva, verticalizzazione immediata di Bernabé per Mihaila che riceve a centrocampo e va tutto solo contro Christensen, l'esterno parmense però si allunga troppo il pallone e, complice l'uscita del portiere e il rientro di Milenkovic, non riesce nemmeno a calciare in porta. Sempre e solo Parma, due minuti dopo l'occasione di Mihaila c'è Bonny che entra in area e viene atterrato da Mandragora, ma senza fallo secondo l'arbitro Marinelli. Al 21' il Parma passa, meritatamente, in vantaggio: Barak perde palla, parte il contropiede dei gialloblù con Benedyczak, Christensen salva una prima conclusione in diagonale, la palla finisce nei piedi di Bonny che salta un uomo e calcia ma centra il palo, la palla esce dall'area di rigore e con Christensen ancora a terra nel tentativo di parare il tiro di Bonny arriva Bernabé che di mancino la piazza delicata all'incrocio. Uno due micidiale del Parma che raddoppia dopo un minuto: Mina da una pallaccia a Kayode che controlla male e regala palla a Mihaila che vola verso l'area di rigore, serve Bonny a centro area che apre il piattone destro e batte Christensen. L'occasione per accorciare le distanze la Fiorentina ce l'ha al 29' con Kayode che dalla destra lascia partire il cross basso in direzione Brekalo sul primo palo, il croato cerca la deviazione di tacco ma non riesce per poco a centrare la porta. La Fiorentina si ricompatta e comincia il forcing. Al 30' Brekalo crossa dalla destra e Circati devia il pallone con il braccio, per Marinelli non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Rivendendo il replay però c'è lavoro per il Var, perché bisogna capire se Circati ha commesso fallo in area oppure fuori e, dunque, se è punizione o calcio di rigore. Per una manciata di centimetri, non è rigore bensì punizione dal limite per la Fiorentina. Mandragora centra la barriera nel calcio di punizione. Al 39' Christensen salva la Fiorentina: sugli sviluppi di un calcio d'angolo lo schema del Parma libera Circati che calcia da dentro l'area a botta sicura ma trova la splendida opposizione del portiere. Ancora Parma a tre minuti dalla pausa con Bernabé che da dentro l'area col mancino incrocia e va vicinissimo alla doppietta. Dopo tre minuti di recupero le squadre tornano negli spogliatoi, con il Parma meritatamente avanti.

Secondo tempo

Parte forte la Fiorentina che vuole reagire e ritornare in partita. Il primo squillo arriva al cinquantesimo con Nzola che si inserisce in area con i tempi giusti e dalla riga di fondo serve a rimorchio Barak che però non può ribattere a rete a causa dell'opposizione di Corvi. Dopo un quarto d'ora la Fiorentina continua a tenere la palla, ma non riesce a concludere a rete. La percentuale di possesso palla dice 70-30 in favore dei padroni di casa che però sono ancora sotto di due gol. Girandola di cambi su entrambe le panchine, con Italiano che aumenta la trazione offensiva con l'ingresso di Beltran, mentre Pecchia inserisce forze fresche a centrocampo la zona dove la Fiorentina ha il controllo del gioco. Nei primi venti minuti del secondo tempo la Fiorentina controlla il ritmo del gioco, costruendo molto bene e arrivando spesso al limite dell'area avversaria, ma la squadra di Italino non riesce mai a essere veramente incisiva negli ultimi metri. Secondo tempo che si gioca con ritmi inevitabilmente più bassi rispetto ai primi 45 minuti, con il Parma molto più schiacciato nella sua metà campo. All'83' Nzola riapre la partita: l'attaccante angolano riesce a controllare una palla complessa in area di rigore e si gira scagliando il mancino di controbalzo sotto l'incrocio. Bel gol di Mbala Nzola, il più costante e positivo fin ora. Solo Viola ora, con il Franchi che adesso ci crede. Clamoroso a Firenze: possibile rigore per i padroni di casa a un minuto dalla fine. Fallo di mano in area di un difensore del Parma, il Var al lavoro per una decisione che potrebbe riaprire tutto. Calcio di rigore concesso alla Fiorentina, con Sottil che si prende la responsabilità. Il figlio di Andrea incrocia col destro, Corvi intuisce l'angolo e per poco non compie un miracolo ma la palla va in fondo alla rete, è 2-2 all'89'. Si va ai tempi supplementari

Tempi supplementari

Nei primi 15 minuti di extra time il copione della partita è sempre lo stesso: Fiorentina che fa la partita e si rende molto pericolosa nei pressi di Corvi. Parma che ha una occasione al 98' con Dennis Man che si invola uno contro uno contro Christensen che salva risultato e partita. I padroni di casa provano a rendersi pericolosi con Sottil e Beltran, ma gli emiliani sono compatti dietro. Nel secondo tempo supplementare le due squadre sono visibilmente sulle gambe e ormai sembra attendano solo i calci di rigore. L'ultima occasione del match l'ha avuta la Viola, con un'azione corale ma i ducali ancora una volta si salvano. Fiorentina-Parma si deciderà ai calci di rigore.

Calci di rigore

La prima squadra a calciare è la Fiorentina e si tirerà sotto la Fiesole.

Biraghi col mancino apre e spiazza il portiere. Hernani col destro apre e anche lui spiazza il portiere. Kouamè forte col destro realizza spiazzando Corvi. Palo di Dennis Man, apre il mancino e centra il sostegno. Milenkovic forte al centro, è 3-1 Fiorentina. Ha sbagliato Camara, altissimo il rigore del 23 del Parma. Se Beltran segna la Fiorentina vince. Destro secco di Beltran che batte Corvi e manda la Fiorentina ai quarti di finale.

Tabellino

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Mina, Milenkovic, Parisi (Biraghi, 45'); Lopez, Mandragora (Arthur, 45'); Brekalo (Infantino, 45'), Barak (Beltran, 66'), Sottil; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano

Parma:(4-2-3-1): Corvi; Coulibaly, Circati, Osorio, Hainaut (Del Prato, 54'); Sohm, Cyprien (Camara, 90'); Mihaila (Begic, 70'), Bernabé (Hernani, 70'), Benedyczak (Man, 63'); Bonny (Charpentier, 54'). Allenatore: Fabio Pecchia

Reti: Adrian Bernabé (PAR) 21'; Ange-Yoan Bonny (PAR) 23'; Mbala Nzola (FIO) 83'; Riccardo Sottil (FIO) 89'