Coppa Italia. Il Moie Vallesina va. Valfoglia seppellito

moie vallesina

3

valfoglia

0

MOIE VALLESINA: Barigelli, Coppari, Serantoni, Bontempi, Marini (8’ st Moriconi), Gregorini, Pandolfi, Giampaoletti, Rossetti (35’ st Sassaroli), Paolucci (15’ st Yuri), Bonvini. All. Rossi.

VALFOGLIA: Sarlo, Sgaggi T., Brendolini, Di Petto (30’ st Blessed) , La Gala (17’ st Valeri), Santoni (25’ st Cesarini), Dieghi, Scoccimarro, Lucarini, Sgaggi F., Simoncini. All. Mensa.

Arbitro: Monterubbiano di Fermo. Reti: 35’ pt Marini, 45’ pt Coppari, 10’ st Pandolfi.

Dalla delusione in campionato al riscatto in Coppa Italia. Il Moie Vallesina vola in finale della Coppa di Promozione. La squadra di Rossi vince all’andata e anche nel ritorno giocato mercoledì sera a Cupramontana. Stesso risultato in entrambe le partite di semifinale, 3-0 per il Moie, dominio assoluto dei padroni di casa contro un Valfoglia che non riesce mai a essere pericoloso, con entrambe le squadre che concedono spazio ai giocatori che hanno avuto meno minutaggio in stagione. Al 35’ è Nicola Marini con un’incornata a seguito di un calcio d’angolo a sbloccare il match. Prima del duplice fischio è Coppari a raddoppiare.

Nella ripresa il tris lo centra Pandolfi. Adesso testa al campionato: domani al Pierucci arriveranno i Portuali.