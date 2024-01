Coppa Italia, Juventus-Salernitana: Chiesa e Milik titolari

Torino, 4 gennaio 2024 – Il 2024 della Juventus si apre con il debutto in Coppa Italia. I bianconeri sono impegnati negli ottavi di finale della competizione contro la Salernitana all'Allianz Stadium e prossima avversaria dei piemontesi anche in campionato (ma a campi invertiti). I campani sono entrati in corsa dai trentaduesimi di finale, superando 1-0 la Ternana grazie alla rete di Candreva. Più ampio, poi, il successo nel turno successivo: un 4-0 alla Sampdoria, con le firme di Ikwuemesi, di Tchaouna - quest'ultimo autore di una doppietta - e di Jovane Cabral. La vincente della sfida affronterà nei quarti di finale il Frosinone, che ha estromesso dalla manifestazione il Napoli, sconfiggendolo per 4-0.

Segui la diretta

Le formazioni ufficiali

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

Salernitana (4-2-3-1): Fiorillo; Sambia, Bronn, Lovato, Daniliuc; Legowski, Maggiore; Tchaouna, Botheim, Ikwuemesi; Stewart. Allenatore: Filippo Inzaghi

La designazione arbitrale

Juventus-Salernitana sarà diretta da Davide Ghersini di Genova. Gli assistenti saranno Pasquale De Meo (sez. Foggia) e Pietro Dei Giudici (sez. Latina), il IV Uomo Luca Zufferli (sez. Udine). Al Var ecco Gianluca Aureliano (sez. Bologna) e come assistente Var ci sarà Juan Luca Sacchi (sez. Macerata).