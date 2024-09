Coppa Italia, Pisa-Cesena 0-1: decide gol di Celia. I romagnoli volano agli ottavi

Pisa, 25 settembre 2024 – Il Cesena batte a domicilio il Pisa 1-0 e si guadagna il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà l’Atalanta. Dopo un primo tempo nel complesso avaro di vere emozioni, il match ha preso quota nella ripresa, con i romagnoli che hanno sbloccato il risultato grazie al gol partita di Celia, bravo a capitalizzare al massimo l’assist dalla destra di Antonucci. Il Pisa ha quindi cercato l’immediata reazione colpendo una traversa con Angori, ma poi non ha saputo dare continuità al proprio gioco, lasciando spazi preziosi al Cesena che a più riprese ha sfiorato il raddoppio (traversa per Antonucci) e soltanto all’ultimo assalto ha rischiato un pari che avrebbe avuto il sapore della beffa, quando Moreo ha colpito il palo con un violento sinistro.

Primo tempo

Dopo un’iniziale fase di studio, il Cesena prova a prendere il controllo del match giocando con maggiore aggressività e intensità in mediana e già al 4’ sfiora il vantaggio con Mendicino che, sulla respinta provvidenziale di Beruatto, fa partire un destro dal cuore dell’area, che non trova però lo specchio della porta avversaria. Gli uomini di Mignani prendono così coraggio e cercano di schiacciare i toscani nella loro metà campo con un’ottima pressione, e ci riprova con le conclusioni fuori misura di Tavsan e Antonucci. A cambiare leggermente le carte in tavola è l’infortunio di Mlakar, che al 22’ è costretto a lasciare il campo ad Abildgaard, con il Pisa che passa di fatto al 3-5-1-1. Grazie al nuovo assetto, i toscani trovano maggior compattezza e via via riescono ad alleggerire la pressione e a guadagnare metri preziosi in campo riuscendo a rendersi pericolo con Angori che prima spara alto il pallone di destro e poi, al 38’, trova la buona opposizione di Klinsmann, il quale salva lo 0-0 di fine primo tempo.

Secondo tempo

Dopo l’intervallo, Mignani inserisce Mangravilli per Pieraccini mentre Inzaghi si gioca la carta Bonfanti per un Beruatto più che positivo nei primi 45’. A ripartire meglio è il Cesena, che alza il livello del pressing e dell’intensità e già al 47’ crea qualche grattacapo alla difesa del Pisa con il diagonale fuori misura di Adamo. La pressione romagnola si tramuta in recuperi di palla sulla trequarti che al 53’ portano al doppio tentativo dalla distanza di Mendicino e Antonucci, neutralizzati da Nicolas. Il gol è però nell’aria e arriva al 57’ quando, su cross di Antonucci, Celia si inserisce in area sorprendendo Touré e insaccando il pallone a pochi passi dalla porta avversaria. La replica pisana non tarda però ad arrivare e porta la firma di Angori che scocca un sinistro deviato in maniera provvidenziale sulla traversa da Klinsmann. Nonostante la buona reazione, però, mister Inzaghi non sembra soddisfatto e decide di rendere ancor più offensiva la trazione del suo Pisa con gli ingressi di Bonfanti – che di testa sfiora subito il gol sugli sviluppi di un corner – e Vignato, mentre Mignani getta in mischia Saber e Shpendi. Scampato il pericolo, il Cesena riordina le idee e si ributta in avanti con ottimo piglio sfiorando il raddoppio al 72’ con Antonucci che su cross di Tavsan centra la traversa.

Pochi istanti più tardi è invece il neoentrato Shpendi a sfiorare la rete per i romagnoli con un tiro da posizione defilata, su cui Nicola si fa trovare pronto. Messo alle strette, il Pisa incassa e nei 10’ cerca di arrivare al pari, ma non riesce ad alzare in maniera significativa i ritmi e sbilanciandosi inevitabilmente in fase di copertura. Il Cesena prova allora ad approfittarne arrivando nuovamente vicino al gol con Shpendi e soltanto all’ultimo assalto tira un forte sospiro di sollievo sul potente mancino di Moreno, che si stampa sul palo.

Il tabellino

Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Rus (dal 75’ Moreo), Beruatto (dal 46’ Bonfanti); Tourè (dal 62’ Bonfanti), Hojholt, Jevsenak (dal 62’ Vignato), Angori; Mlakar (22’ Abildgaard), Arena; Lind. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Cesena (3-4-2-1): Klinsmann; Pieraccini (dal 46’ Mangravilli), Prestia, Piacentini; Adamo (dal 72’ Ciofi), Mendicino (dal 65’ Saber), Francesconi, Celia (dal 76’ Donnarumma); Tavsan, Antonucci; Van Hooijdonk (dal 65’ Shpendi). Allenatore: Mignani.

Marcatori: Celia (57’)

Note – Ammonizioni: Pieraccini, Lind, Adamo, Calabresi, Bonfanti, Abilgaard, Mendicino, Ciofi.