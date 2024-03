Coppa Italia Serie D. Varesina sconfitta, in finale va il Gavorrano

Fine della corsa. La Varesina vede sfumare il sogno di poter approdare alla finale di Coppa Italia perdendo per 1-2 al Malservisi Matteini contro il Follonica Gavorrano. I grossetani passano in virtù del 2-2 ottenuto all’andata a Venegono Superiore. Il risultato finale premia la maggiore determinazione dei toscani contro una Varesina che pure era riuscita a pareggiare le sorti e a riaprire i giochi.

I padroni di casa spingono già al 2’ con Pignat che spara a lato. Al 7’ è Brunetti a mettere fuori di poco di testa. Non meglio va a Barlettini che, servito da Souari, spedisce alto al 22’. Il monologo dei toscani è spezzato al 28’ da un tiro di Sali respinto da Filippis. Al 42’ il Follonica Gavorrano passa in vantaggio per merito di Pignat che sbuca di testa sugli sviluppi di un corner e non lascia scampo a Santulli. La Varesina prova a riequilibrare le sorti con Sali al 44’, ma Filippis neutralizza. L’avvio di ripresa è di marca locale con un tiro di Modic al 2’, murato. La Varesina prova a rispondere al minuto 19 con Gasparri che, lanciato da Guidetti, si vede però anticipare. Al 35’ la squadra di Marco Spilli perviene al pareggio con Vitale che fulmina Filippis da distanza ravvicinata su assist di Sali. Il Follonica Gavorrano, però, ci crede e al 37’ torna avanti con un rigore trasformato da Lo Sicco e concesso per un fallo sull’ex di turno Pino. Ceccanti potrebbe realizzare il 3-1 al 42’, ma calcia a lato. Stesso esito per una conclusione di Mencagli al 49’.

La Varesina esce comunque dalla competizione a testa alta e con un risultato migliore dell’edizione dello scorso anno quando, dopo avere superato Real Calepina e Desenzano, si fermò ai trentaduesimi di finale per mano del Città di Varese. Ed è pronta ora a immergersi pienamente nel campionato che la vede in corsa per il primato a un solo punto dai veneti del Caldiero Terme (58 contro 57, a pari merito con il Piacenza) e con una partita da recuperare contro la Pro Palazzolo dopo il rinvio a causa della pioggia.

Cristiano Comelli