Coppa Italia. Via ai quarti di finale. Casatese e Varesina le lombarde in campo

CASATENOVO (Lecco)

Non è più un trofeo snobbato la Coppa Italia di Serie D e anche le squadre della nostra regione ci tengono sempre più a far bella figura, come testimoniano anche i quarti di finale che vedono la presenza di Casatese e Varesina. Quest’ultima domenica 11 giocherà in casa dell’Unione Clodiense, mentre la Casatese ospiterà il Follonica Gavorrano. Saranno degli incontri con in palio una posta importante perché la formula della competizione prevede per questa edizione 2024 che le partite siano solamente di andata: perciò in caso di parità al termine dei 90’ minuti di gioco regolamentari, saranno i tiri di rigore a decidere quale squadra delle due accederà al turno successivo, cioè alla semifinale del torneo. Sia la Varesina, allenata da Marco Spilli, sia la Casatese, guidata da Giuseppe Commisso (nella foto) sono impegnate nel girone B della serie D, rispettivamente al secondo e al nono posto. In caso di vittoria, si affronteranno in semifinale. Nell’altra parte del tabellone Imolese e NF Ardea, in campo sabato 10 febbraio. La vincente affronterà il Trapani che, ieri, ha battuto la Fidelis Andria in un match inadatto ai deboli di cuore: al vantaggio pugliese firmato Donida (17’) ha risposto la clamorosa doppietta di Convitto al 94esimo e al 96esimo. L.D.F.