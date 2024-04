CORRUZIONE in spagna. Rubiales arrestato e poi rilasciato

L’ex presidente della federazione Luis Rubiales, dopo la richiesta di due anni e mezzo di carcere per il bacio rubato alla giocatore della nazionale Hermoso, ieri è stato arrestato e rilasciato all’aeroporto di Madrid Barajas di ritorno dalla Repubblica Dominicana.

Al centro delle indagini c’è un sistema di società che servivano per occultare tangenti su appalti milionari: Rubiales è stato prelevato dagli agenti in aeroporto, portato su un van in una zona riservata dello scalo dove gli sono state notificate le imputazioni per i reati di presunta corruzione, amministrazione sleale e riciclaggio. È stato poi rilasciato dopo due ore di interrogatorio.