Cremonese-Venezia 0-0, vince la paura nella finale d’andata dei playoff di B

Cremona, 31 maggio 2024 - Nessuna anticipazione, nessun gol, tanta paura di scoprirsi e subire, il verdetto rimandato a domenica 2 giugno. Cremonese e Venezia chiudono l'andata della finale playoff di Serie B con un pareggio senza reti. In uno Zini sold out per l'ultima apparizione casalinga della squadra di Stroppa, è la Cremonese a costruire di più nell'arco dei novanta minuti, ma senza impensierire veramente la difesa avversaria. Il Venezia, dal canto suo fa tremare lo stadio con la traversa di Pierini a inizio ripresa e poco altro. Di seguito il racconto della partita.

La traversa di Pierini e poco altro, Cremonese e Venezia finisce 0-0

Lo Zini è gremito in ogni ordine di posto per spingere i propri beniamini al ritorno in Serie A. Il Venezia però parte più convinto, per cercare di imprimere subito il ritmo alla partita, e il duo Pierini-Pohjanpalo cerca di farsi vedere dalle parti di Saro. La gara però resta molto spezzettata, anche per via dei tanti falli (saranno 26 in totale alla fine, 18 della Cremonese), e questo giova alla squadra di Stroppa che inizia a pressare meglio recuperando qualche pallone anche in zone pericolose. L'occasione più nitida del primo tempo ce l'ha Coda che da venti metri riceve, vede la porta e calcia fortissimo costringendo Joronen ad alzare il pallone in angolo. Nella ripresa gli arancioneroverdi partono meglio, un po' come accaduto nel primo tempo, e Pierini su punizione centra la traversa che fa correre un brividio a tutto lo stadio di fede grigiorossa. Esattamente come nel primo tempo, la Cremonese esce sul lungo e Coda sulla trequarti serve Zanimacchia, cross basso per Vazquez che calcia di prima intenzione da dentro l'area ma viene murato dalla difesa, la palla diventa buona per Sernicola che ci prova subito ma Joronen è attento anche qui. Comincia la girandola di cambi sulle due panchine, con Stroppa e Vanoli che cercano di cambiare il corso del match con un protagonista inatteso. La partita però non cambia e all'80' ancora Cremonese: Zanimacchia ci prova con un diagonale che l'ex portiere del Brescia mette in angolo. Finisce 0-0, il Venezia al ritorno avrà due risultati su tre, mentre i lombardi saranno costretti a vincere per essere promossi in Serie A. Appuntamento allo stadio Penzo il 2 giugno.