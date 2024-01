Calciomercato, la Cremonese vuole un organico forte: l’obiettivo è la promozione in serie A

Cremona, 10 gennaio 2024 – Dopo la risalita che sotto la guida di Stroppa l’ha condotta a stretto ridosso della zona promozione diretta, la Cremonese guarda al girone di ritorno con il fermo obiettivo di completare la sua rincorsa e, proprio per questo intento, è molto attiva sulla finestra di mercato che si è aperta a gennaio.

Salutati dunque Valzania, che è passato all’Ascoli, e Bertolacci, che è tornato in Turchia dopo la poco fortunata parentesi in grigiorosso, la Cremonese ha già inserito ufficialmente nel suo organico Cesar Falletti, fantasioso trequartista del ’92, che è arrivato dalla Ternana con il principale compito di sostituire Buonaiuto che deve fare i conti con un lungo infortunio. Il giocatore uruguayano ha già cominciato a lavorare con i suoi nuovi compagni, ma non sembra destinato a rimanere il primo ed unico inserimento di gennaio.

In effetti sono diverse le trattative che vedono protagonista la società grigiorossa e, anche se per il momento non ci sono nuove ufficializzazioni, sembrano bene avviati i contatti per portare a Cremona l’esterno Caso (classe ’98) dal Frosinone, altro giocatore che potrebbe offrire un valido contributo al reparto avanzato.

Non tramontano comunque le piste che conducono a Venuti (’95), per la fascia sinistra (anche se ci sono diverse pretendenti sul giocatore attualmente in forza al Lecce), e al sampdoriano Verre (1994) per il centrocampo.

Sul fronte delle partenze, mentre non si segnalano vere novità per il possibile addio di Valeri, ai margini dall’inizio stagione, si parla di un possibile saluto a metà stagione a Okereke, che non sta confermando le aspettative della società grigiorossa. Nel caso di una cessione dell’attaccante nigeriano, il primo candidato ad arrivare a disposizione di Stroppa è Mulattieri, classe 2000, attualmente al Sassuolo, ma costretto a fare i conti con una concorrenza assai accreditata. Tra le voci da segnalare anche il possibile acquisto di un altro portiere per far fronte al serio infortunio di Sarr, ma le buone prestazioni di Jungdal sembrano offrire ai grigiorossi le giuste garanzie.