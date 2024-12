Cremonese, Stroppa punta sulla continuità: stesso undici contro la Reggiana

Squadra che vince non si cambia. Memore dei recenti passi falsi Giovanni Stroppa, da quando è tornato sulla panchina della Cremonese per la sua seconda esperienza, ha deciso di puntare forte sul pragmatismo.

Oggi, in casa allo Zini contro la Reggiana, squadra in disperato bisogno di vittorie, si affiderà allo stesso undici titolare visto contro Sudtirol e Frosinone. La parola d’ordine al centro sportivo Arvedi è continuità: due vittorie con zero gol subiti e cinque realizzati sono un buon punto di (ri)partenza, ma per tornare a credere nel sogno promozione diretta servono più certezze.

Le aspettative sono alte, lo ha ribadito anche il tecnico ex Monza in conferenza stampa: "Al mio ritorno la società mi ha fatto richieste diverse, anche da parte vostra è stato fatto un passo indietro, ma da parte mia non mancherà l’impegno per portare la squadra dove merita. Per farlo c’è bisogno dei calciatori, dello staff e della società".

Da qui alla fine dell’anno, poi, la Cremonese può contare su un calendario favorevole, avendo l’opportunità di sfidare tutte squadre sulla carta non così proibitive e che occupano posizioni più basse in classifica: Cittadella, Sampdoria, Cesena e Brescia. L’obiettivo è ritrovarsi nel 2025 con un filotto di risultati utili consecutivi e una rincorsa parzialmente completata.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Zanimacchia, Buonaiuto, Castagnetti, Collocolo, Sernicola; Vazquez, Bonazzoli. All. Stroppa.

SEDICESIMA GIORNATA: Juve Stabia-Südtirol 2-1 (g. ven.), Bari-Cesena 1-0, Carrarese-Palermo 1-0, Cosenza-Frosinone 0-1, Mantova-Pisa 2-3, Modena-Salernitana 1-1, oggi ore 15 Catanzaro-Brescia, Cremonese-Reggiana, Spezia-Cittadella, ore 17,15 Sassuolo-Sampdoria.

CLASSIFICA: Sassuolo e Pisa 34, Spezia 30, Cremonese e Bari 24, Cesena e Juve Stabia 22, Palermo 21, Brescia e Carrarese 19, Mantova 18, Catanzaro, Modena, Sampdoria e Salernitana 17, Cosenza e Frosinone 16, Reggiana 15, Sudtirol e Cittadella 13.