Coppa Italia, gioia in Coda. Cremonese agli ottavi contro la Roma

La Cremonese di Stroppa si concede il bis con la Roma di Mourinho in Coppa Italia a meno di un anno di distanza dal 2-1 dell’Olimpico. Questa volta, però, la sfida sarà valida per raggiungere i quarti di finale.

Tira un sospiro di sollievo il mister lodigiano che ha dovuto aspettare il 121’, tempi supplementari, per conquistare l’accesso agli ottavi contro l’insidioso Cittadella - il secondo confronto in quattro giorni - grazie ad un gol del cecchino Massimo Coda evitando la sentenza dagli 11 metri. Tirano un sospiro di sollievo anche i circa 1.600 tifosi grigiorossi presenti allo Zini che possono tornare a festeggiare in casa i propri beniamini. L’ultima volta era il 14 agosto.

Una vittoria che sembrava sul punto di sfumare a causa dell’eccesso di “presunzione” degli interpreti in campo: da una parte la carenza di cinismo stava dirigendo i padroni di casa, in superiorità numerica dal 53’, verso l’incertezza dei calci di rigore, dall’altra il dislivello tecnico lapalissiano tra le due formazioni lasciava immaginare un parziale molto più netto. In pratica le cose sono andate ben diversamente. Se all’intervallo il tabellino avesse registrato 1-0 per la squadra di Gorini nessuno avrebbe obiettato. Perché Ciofani & Co. avevano spinto con troppa poca grinta per impaurire gli avversari. La rete del momentaneo 1-0, non a caso, nasce da una delle poche azioni impeccabili imbastite dai giocatori di maggior qualità ad inizio ripresa. Azione fulminante di Bertolacci che su assist di capitan Ciofani riesce a far gol pure con il piede sbagliato, il destro. A dimostrazione che la tecnica non si dimentica e la conferma che “gallina vecchia fa ancora buon brodo”.

Proprio quando la partita sembrava indirizzarsi verso l’esito più favorevole per i padroni di casa, con Frare espulso per aver evitato il contropiede della Cremonese atterrando Ciofani, i ragazzi di Stroppa si siedono, sbagliano quattro occasioni nette per congelare il risultato con il subentrato Okereke, e subiscono la rete del pareggio di Vita. Una gara che fa sorridere solo a metà. Nota stonata: l’espulsione nel finale di gara di Stroppa che assisterà dalla tribuna alla prossima sfida in Coppa Italia contro la Roma.

Il tabellino

Cremonese-Cittadella 2-1 dts (1-1/0-0)

Cremonese (3-5-2): Jungdal 6,5; Sernicola 7, Tuia 6 (32’ st Ravanelli 6,5), Lochoshvili 6,5; Sekulov 6 (26’ st Ghiglione 6), Collocolo 6 (14’ st Valzania 6), Bertolacci 6,5 (26’ st Vazquez 6), Abrego 6,5, Quagliata 6; Tsadjout 6 (26’ st Okereke 6), Ciofani 6 (1’ sts Coda 6,5).

All: Giovanni Stroppa 6.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero 6,5; Carissoni 6, Negro 6,5 (1’ pts Pavan 6), Frare 6, Giraudo 6 (1’ st Vita 6,5); Kornvig 6, Danzi 6 (23’ st Saggionetto 6), Carriero 6 (23’ st Branca 6); Mastrantonio 6 (35’ st Pittarello 6); Magrassi 6,5, Maistrello 6 (11’ st Angeli 6). All: Edoardo Gorini 6.

Arbitro: Paride Tremolada di Monza 6.

Marcatori: 3’ st Bertolacci; 38’ st Vita; 16’ sts Coda.

Note: ammoniti: Tsadjout; Frare; Bertolacci; Mastrantonio; Carissoni; Valzania – espulso: 8’ st Frare (doppia ammonizione) – angoli: 6-6 – recupero: 1’ e 4’ + 0 e 2’