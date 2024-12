Vazquez sugli scudi. Stroppa-bis funziona. Poker per la Cremonese nella tana del SudTirol

BOLZANO

Prova di forza assoluta per la Cremonese che rifila quattro gol al Sudtirol e sale momentaneamente al quarto posto. I padroni di casa entrano in piena crisi, mentre Stroppa piazza la seconda vittoria su due dal suo ritorno in panchina. Confermato l’undici iniziale visto col Frosinone, è subito vantaggio: cross di Bianchetti dalla sinistra, Vazquez di testa trova la gran risposta di Drago che però si arrende sul tap-in vincente di Bonazzoli al terzo sigillo in stagione. Il resto del primo tempo è avaro di emozioni con i due portieri mai chiamati all’opera. Il Sudtirol tenta un possesso sterile e ben controllato dagli ospiti che, a loro volta, pur apparendo superiori nel gioco non riescono più a incidere. Nel secondo tempo la Cremonese riparte fortissimo e raddoppia subito con un gran sinistro dal limite di Vazquez (migliore in campo) su cross di Sernicola. Il Sudtirol affonda mentre i lombardi giocano un calcio di alto livello. Al 26’ Collocolo fa il tris dalla distanza con la complicità di un pessimo Drago e sei minuti dopo il neo entrato De Luca, di testa, cala il poker su assist di Vandeputte.

Alessandro Stella