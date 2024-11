La Cremonese è tornata: poker vincente in casa del Sudtirol

La Cremonese vince con un eloquente 4-0 in casa del Sudtirol e, in un sol colpo, ribadisce il suo indubbio potenziale e la sua voglia di lottare fino in fondo per continuare a sognare.

Sul poker che permette alla squadra di Stroppa di infrangere la tradizione negativa del “Druso” bisogna comunque fare alcune considerazioni, partendo dalla prova, davvero modesta, fornita dagli altoatesini, che, pur affamati di punti, non sono riusciti a mettere in discussione una contesa che gli ospiti sono riusciti ad indirizzare nel verso desiderato sin dai primi minuti. Rimando in casa grigiorossa, però, il blitz compiuto a Bolzano può offrire rinnovata convinzione alla compagine di Stroppa che, oltre alla conferma dell’ottima forma di Bonazzoli e Vazquez, ha potuto abbracciare tra i marcatori pure De Luca, che ha sfruttato l’aria di casa (è nato proprio a Bolzano) per riassaporare la gioia del gol. I tre punti ottenuti con grande autorità in Alto Adige possono rilanciare le ambizioni dei grigiorossi, che ora possono preparare con il giusto entusiasmo il delicato esame di domenica 8 dicembre, quando allo “Zini” arriverà una Reggiana affamata di punti, ma che non deve frenare il ritrovato brio dei giocatori di mister Stroppa. In casa del Sudtirol la gara si colora subito di grigiorosso e dopo soli 2’ di gioco Bonazzoli ribadisce in rete una conclusione di Vazquez ribattuta da Drago.

Gli ospiti controllano con attenzione la reazione del Sudtirol e in avvio di ripresa operano l’allungo decisivo. Corre ancora il 2’ quando Vazquez sigla il raddoppio che carica ulteriormente i grigiorossi ed infligge un duro colpo ai biancorossi. A questo punto, in effetti, la gara è nelle mani della Cremonese, che, con indubbia autorità, firma il poker con Collocolo al 27’ e con De Luca al 33’. È questo il poker che conferma che la Cremonese vuole credere fino al termine della stagione nella possibilità di realizzare qualcosa di importante e trasmette la giusta carica per il prossimo impegno casalingo con la Cremonese.

SUDTIROL-CREMONESE 0-4 (0-1) Sudtirol (3-5-1-1): Drago 6; Kofler 6, Ceppitelli 5,5, Masiello 5,5; El Kouakibi 6 (9’ st Rover 6), Molina 6, Arrigoni 6,5, Martini 6 (9’ st Mallamo 6), Simone Davi 6 (20’ st Zedadka 6); Casiraghi 6 (20’ st Merkaj 6); Odogwu 6,5. A disposizione: Arlanch; Coco; Crespi; Federico Davi; Pietrangeli; Giorgini; Vimercati. All: Marco Zaffaroni 5,5. Cremonese (3-5-2): Fulignati 6; Antov 6,5, Ravanelli 6, Bianchetti 6 (1’ st Lochoshvili 6); Zanimacchia 6,5 (28’ st Quagliata 6), Collocolo 7, Castagnetti 6,5, Buonaiuto 6 (16’ st Vandeputte 6), Sernicola 6,5 (35’ st Majer 6); Vazquez 6,5, Bonazzoli 7 (28’ st De Luca 6,5). A disposizione: Saro; Barbieri; Pickel; Johnsen; Ceccherini; Moretti; Nasti. All: Giovanni Stroppa 6,5. Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco 6. Reti: 2’ pt Bonazzoli; 2’ st Vazquez; 28’ st Collocolo; 33’ st De Luca. Note: ammoniti: Masiello – angoli: 4-4 – recupero: 0 e 3’.