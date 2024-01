Coppa Italia, la Cremonese cerca una nuova impresa contro la Roma

Cremona – Inizia subito il 2024 della Cremonese, che domani sera (mercoledì 3 gennaio alle 21) tornerà allo stadio Olimpico per sfidare ancora una volta la Roma in Coppa Italia.

Questa volta il duello ad eliminazione diretta con i giallorossi sarà valido per gli ottavi di finale della competizione tricolore, ma la mente non può andare allo scorso anno, quando ai quarti di finali i grigiorossi, appena affidati a mister Ballardini, riuscirono a compiere l’impresa di battere 2-1 la favoritissima squadra di José Mourinho e aprirsi così la strada verso una semifinale di Coppa Italia da ricordare a lungo.

Da allora sono passati undici mesi (giorno più giorno meno), ma le cose sono cambiate in modo profondo, soprattutto a Cremona. In effetti, se la Roma punta anche quest’anno a regalarsi nuove soddisfazioni nella competizione tricolore (ma non solo) e medita “vendetta” per l’inattesa eliminazione della scorsa stagione, la situazione si è notevolmente modificata per la Cremonese.

La matricola grigiorossa, infatti, non è riuscita a conservare il suo posto in serie A ed in questo momento, tornata tra i cadetti, il suo principale obiettivo è quello di cancellare in fretta l’amara notte di Palermo, che ha frenato la rincorsa della formazione di Stroppa alle posizioni che valgono la promozione diretta nella massima divisione. Cercare di cancellare i tre punti che la separano dal secondo posto rappresenta un intento fondamentale per Castagnetti e compagni, che non intendono vanificare la bella risalita compiuta con l’arrivo in panchina dell’ex tecnico del Monza. Proprio per questo la società di via Postumia è già concentrata su un mercato che, dopo il repentino ritorno in Turchia di Bertolacci, e il prossimo ritorno di Milanese dall’Ascoli, potrebbe portare in grigiorosso l’esterno destro Pierozzi, ventiduenne di scuola Fiorentina. Sono comunque diverse le trattative che la Cremonese sta portando avanti, anche se proprio il match di domani all’Olimpico potrebbe offrire indicazioni interessanti agli uomini di mercato grigiorossi. Come sempre capita in simili circostanze, la sfida dell’Olimpico potrebbe vedere i due allenatori fare un ampio ricorso al turn-over, ma chi verrà chiamato in causa da Stroppa ha la ghiotta occasione per dimostrare di meritare più spazio in campionato e contribuire, magari, ad un nuovo “miracolo” a tinte grigiorosse.

Probabili formazioni

Roma (3-5-2): Svilar; Celik (Mancini), Llorente, Kristensen; Karsdorp, Bove (Paredes), Aour (Cherubini/Pisilli), Cristante (Pagano/Pellegrini), El Shaarawy (Spinazzola/Zalewski); Belotti, Azmoun (Lukaku). All: Mourinho. Cremonese (3-5-2): Jungdal (Saro); Antov, Tuia, Bianchetti (Lochoshivili)); Ghiglione (Sernicola), Collocolo (Valzania), Castagnetti, Majer (Abrego/Pickel), Quagliata; Ciofani (Vazquez), Okereke. All: Stroppa. La partita si giocherà domani, mercoledì 3 gennaio, alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà visibile su Canale 5.