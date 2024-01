La Cremonese sfiora il bis, ma questa volta ride la Roma

Svanisce nel finale il sogno della Cremonese di violare ancora una volta l’Olimpico ed eliminare la Roma dalla Coppa Italia.

La squadra di Stroppa gioca con attenzione e, pur costretta a soffrire in alcune circostanze, al 37’ del primo tempo passa in vantaggio con Tsadjout. La formazione di Mourinho, che pure si spinge in avanti, non riesce a raddrizzare la situazione e solo nel finale della ripresa, quando i fantasmi della sconfitta dello scorso anno si fanno sempre più concreti, arriva l’uno/due di Lukaku e Dybala (rigore) che ferma la corsa dei grigiorossi nella competizione tricolore. I giallorossi cercano di fare la partita sin dai primi minuti, desiderosi di “vendicare” l’eliminazione a sorpresa dello scorso anno. La prima parte della gara, nonostante una certa supremazia dei padroni di casa, si mostra sostanzialmente equilibrata, ma al 27’ la formazione di Mourinho sfiora il vantaggio. Belotti, pur disturbato da Lukaku, riesce a concludere dall’area piccola, ma Jungdal ha un ottimo riflesso e smanaccia la sfera sulla riga di porta. La palla arriva però a Pellegrini che con una sventola colpisce la traversa e vede poi il pallone tornare in gioco. Il pericolo corso non disunisce la Cremonese che, al contrario, al 37’ lascia il segno e si porta in vantaggio con un guizzo vincente di Tsadjout che sfrutta un servizio in profondità di Ghiglione. La rete subita rappresenta un brutto schiaffo per i giallorossi che, però, reagiscono senza perdere tempo e si rendono pericolosi con Belotti, ma il suo spunto, così come quello di Zanimacchia sul fronte opposto, rimane senza esito e le due contendenti vanno al riposo sull’1-0 per i grigiorossi.

Nella ripresa la Roma, che cambia tre giocatori ed inserisce anche Dybala, parte forte e dopo una buona occasione sciupata da Lukaku al 2’, colpisce il palo all’9’ con El Shaarawy. La squadra di Mourinho spinge in avanti, ma la difesa grigiorossa è attenta e il pari non arriva. Al 17’ sono anzi gli ospiti a sfiorare il raddoppio, con il neo-entrato Coda che costringe Svilar ad una difficile uscita. La clamorosa qualificazione-bis all’Olimpico sembra sempre più vicina per la Cremonese, ma basta un errore per rimettere tutto in discussione. Al 32’ Dybala trova il varco giusto nella retroguardia grigiorossa e libera Lukaku davanti a Jungdal. Il belga non sbaglia e firma l’1-1. Il pareggio subito toglie convinzione alla squadra di Stroppa, che non riesce a ripartire e al 40’ subisce anche il sorpasso. Sernicola atterra Spinazzola e, dopo il consulto con il Var, l’arbitro assegna il rigore che Dybala trasforma nel 2-1 che promuove i giallorossi ai quarti di finale di Coppa Italia dove potranno affrontare l’atteso derby con la Lazio.

Roma-Cremonese 2-1 (0-1)

Roma (3-5-2): Svilar 6,5; Celik 6 (1’ st Kristensen 6), Cristante 6, Llorente 6 (1’ st Zalewski 6); Karsdorp 6 (29’ st Spinazzola 6), Bove 6 (22’ st Azmoun 6), Paredes 6,5, Pellegrini 6,5, El Shaarawy 6,5; Lukaku 6, Belotti 6 (1’ st Dybala 6,5). A disposizione: Rui Patricio; Boer; Renato Sanches; Pagano; Pisilli. All: José Mourinho 6.

Cremonese (3-5-2): Jungdal 6,5; Antov 6, Ravanelli 6,5, Tuia 6 (8’ st Bianchetti 6); Ghiglione 6 (1’ st Majer 6), Collocolo 6,5, Castagnetti 6 (16’ st Abrego 6), Zanimacchia 6, Sernicola 6,5; Okereke 6 (16’ st Coda 6), Tsadjout 6,5 (16’ st Quagliata 6). A disposizione: Brahia; Saro; Sekulov; Ciofani; Afena-Gyan; Valzania; Vazquez; Rocchetti; Lochoshvili. All: Giovanni Stroppa 6.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino 6.

Reti: 37’ pt Tsadjout; 32’ st Lukaku; 40’ st Dybala (rig.).

Note: ammoniti: Castagnetti; Ghiglione; Antov; Ravanelli; Llorente; Celik; Karsdorp; Bianchetti - angoli: 7-5 - recupero: 1’ e 5’.