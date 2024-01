Cremonese, è emergenza centrocampo. Ma contro il Cosenza ci vogliono i tre punti

Cremona, 13 gennaio 2024 – È una Cremonese che deve ripartire subito a ritmo sostenuto quella che domani (fischio d’inizio alle 16.15) ospiterà un Cosenza deciso a fare punti. Messa in archivio la sfida a testa alta persa con rammarico in Coppa Italia con la Roma, la squadra di Stroppa è chiamata a tornare a concentrarsi sul campionato e a far vedere di poter lottare per la promozione diretta.

Detto della voglia dei calabresi di conquistare un risultato positivo, i grigiorossi in vista di questa prima gara del 2024 allo Zini devono fare i conti con diversi “intoppi”, soprattutto a centrocampo.

In effetti le partenze di Valzania e Bertolacci, l’assenza di Pickel per gli impegni con la nazionale, l’infortunio di Buonaiuto e le condizioni precarie di Majer e Brambilla (per non parlare del fatto che il nuovo acquisto Falletti deve scontare un turno di squalifica), riducono in maniera decisa le possibilità di scelta per il reparto centrale a disposizione di Stroppa, che, soprattutto se Majer, come sembra, non riuscirà a recuperare in extremis, pare destinato ad affiancare a Castagnetti e Collocolo l’eclettico Zanimacchia (come già si è visto in Coppa Italia).

Situazione molto più tranquilla sia in attacco sia in difesa, dove l’ex tecnico del Monza dovrebbe poter schierare senza particolari problemi lo “zoccolo duro” del suo collaudato 3-5-2.

Il tutto, naturalmente, tenendo conto delle giornate particolari che si stanno vivendo in questo periodo, nel quale anche la Cremonese è attivamente impegnata sul fronte del mercato, con trattative che riguardano sia nuovi arrivi che possibili partenze. Per questo secondo “binario”, oltre alla perdurante questione-Valeri, ormai fermo da inizio stagione, potrebbero salutare a breve per trovare più spazio Brambilla, Rocchetti e Afena-Gyan, ma pure Majer viene seguito con interesse dalla Salernitana, che sta insistendo per avere Sernicola, anche se la società grigiorossa non sembra disposta a privarsene. Sul versante dei nuovi inserimenti si continua a parlare di Caso del Frosinone, il nome che in questo momento spicca tra tutti quelli che vengono accostati a una Cremonese che deve iniziare il ritorno con tre punti sonanti, senza lasciarsi distrarre dalle sempre temibili sirene del mercato invernale.

Probabili formazioni:

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti (Lochoshvili); Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Zanimacchia (Majer), Sernicola; Vazquez, Coda (Tsadjout). All: Giovanni Stroppa. Cosenza (3-5-2): Micai; Sgarbi, Venturi, Fontanarossa; Cimino, Calò, Voca, Viviani, Martino; Tutino, Mazzocchi. All: Fabio Caserta. La gara si giocherà domani, domenica 14 gennaio, alle ore 16.15 allo stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Sky e Dazn