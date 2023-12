Cremonese, assalto alla A. Stroppa ha sorpreso tutti

A inizio stagione era impensabile, o almeno da sognatori, immaginare di vedere la Cremonese piazzata a 29 punti dopo sedici giornate di campionato cadetto. Eppure, ad oggi, la realtà dice che la squadra grigiorossa, a -5 dal primo posto e a -4 dal secondo, vanta 3 punti in più rispetto al precedente miglior risultato, quello della stagione della promozione in Serie A (2021-2022), quando in panchina sedeva Fabio Pecchia.

Buona parte del bottino porta il marchio inconfondibile di mister Giovanni Stroppa – 23 punti su 29 sono stati raccolti con l’allenatore lodigiano - che dopo l’esperienza negativa a Monza all’inizio della scorsa stagione nel massimo campionato sbarcato al centro sportivo Arvedi senza scaldare troppo i cuori dei tifosi.

I risultati e la concretezza nello spirito di gioco però, parlano da sé e sono figli della mentalità pragmatica trasmessa ai giocatori dello stesso tecnico.

La Cremonese soffre da squadra – proprio come nell’ultima gara di campionato contro il Venezia dove l’espulsione del difensore bulgaro Antov ha condannato la compagine a giocare in 10 contro 11 per quasi tutta la ripresa - si affida di più rispetto al passato a uomini di campo con promozioni già alle spalle (vedi Ravanelli, Majer, Coda e Vazquez) e fa della difesa il proprio punto di forza (ha conseguito 5 clean sheet consecutivi).

"Le vittorie sporche ci fanno crescere", aveva detto Stroppa, a cui va dato atto di aver sempre mostrato un unico volto, quello consapevole e sicuro di chi è convinto di avere a disposizione dei veri big da promozione. Prima di tirare il fiato, però, il programma prevede FeralpiSalò, Modena e Parma.

I primi due rappresentano due appuntamenti da non fallire, per rimanere nella scia dei gialloblù e ricaricare le batterie in vista della seconda parte del campionato.