Cremonese, contro il Cittadella è vietato rallentare. L’obiettivo è agguantare lo Spezia

Cremona – La Cremonese torna in campo dopo la sosta con un obiettivo ben preciso. La squadra di mister Stroppa, reduce dalle due vittorie di valore con Catanzaro e Palermo, deve continuare a correre, centrando una vittoria da non fallire con il Cittadella. In effetti, anche se i patavini non possono commettere passi falsi, i tre punti servono ai grigiorossi per consolidare il quarto posto e per vedere se è possibile avvicinarsi allo Spezia, attualmente terzo. Certo, come ha ricordato più volte lo stesso Stroppa, sarà necessario affrontare un avversario tradizionalmente insidioso come i granata con la massima concentrazione, mettendo in campo tutte le risorse a disposizione per ripetere le prestazioni con Catanzaro e Palermo che, sostanzialmente, hanno fatto vedere il vero potenziale della Cremonese (anche senza lo squalificato Vazquez).

Attenzione massima è dunque la parola d’ordine in vista di questa partita che, al di là dei pronostici, la Cremonese dovrà affrontare con il giusto spirito visto che, sul fronte opposto, troverà una squadra che non può permettersi di rimanere a mani vuote per non correre il serio rischio di scivolare nella zona rossa della classifica. Durante la pausa i grigiorossi hanno lavorato a buon ritmo ed anche i giocatori impegnati con le rispettive nazionali (Pickel e Antov) hanno fatto vedere di stare bene. Bisogna dunque continuare nella direzione appena individuata, anche perché adesso è il momento delle partite che contano, quelle che non si possono sbagliare e che possono valere (nel bene o nel male) un’intera stagione.

Per quel che riguarda la formazione che scenderà in campo dal 1’ allo “Zini” mister Stroppa sembra intenzionato a confermare i giocatori che stanno dando l’impressione di avere trovato la quadratura del cerchio. Con Johnsen responsabilizzato dal ruolo di sostituto di Vazquez, il favorito per completare il duo d’attacco rimane De Luca, mentre per il resto Ceccherini è ancora in vantaggio su Antov in difesa, con Pickel che dovrebbe conservare il posto a centrocampo al fianco di Castagnetti e Vandeputte. Questo, naturalmente, per quel che riguarda uomini e possibili schemi dei grigiorossi, ma per superare il Cittadella sarà necessario rivedere all’opera la grinta e l’orgoglio che a Palermo hanno trasformato un 2-0 che sembrava chiudere la porta ad ogni speranza in una rimonta vincente che ha ribadito (forse nel modo più eclatante) che questa Cremonese ha le carte in regola per lottare sino in fondo per tornare in serie A. Probabili formazioni: Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All: Stroppa. Cittadella (3-4-1-2): Kastrati; Matino, Carissoni, Capradossi; D’Alessio, Amatucci, Casolari, Masciangelo; Vita; Pandolfi, Okwonkwo. All: Dal Canto. La gara si giocherà sabato 29 marzo alle ore 17.15 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.