L’anticipo di serie B. Cremonese (senza Vazquez) in casa del Palermo

Prima la netta e importante vittoria nel big match contro il Catanzaro, poi la stangata a Vazquez, squalificato per 10 giornate a causa di insulti razzisti. Dopo una settimana passata sulle montagne russe, la Cremonese vuole concentrarsi solo sulla gara di questa sera. Alle 20.30 i grigiorossi fanno visita al Palermo nell’anticipo della trentesima giornata. Un altro scontro diretto per gli uomini di Stroppa, che puntano a consolidare il quarto posto. Di fronte i siciliani ottavi in classifica e reduci da cinque risultati utili di fila. "Il contesto della gara è da Serie A, loro sono molto forti. Dovremo metterci lo stesso carattere mostrato con il Catanzaro", avverte Stroppa. Il tema principale che tiene banco in casa Cremonese è il nome del sostituto di Vazquez, punto fermo dell’attacco. "È una perdita importante, chi prenderà il suo posto dovrà andare a tremila. Ho in mente diverse soluzioni. Johnsen sta facendo molto bene, ma confido anche in Bonazzoli", ha chiarito l’allenatore. Contro il Palermo si va in verso la conferma dell’undici visto sabato scorso. Johnsen e De Luca favoriti in attacco, mentre in difesa più Ceccherini di Antov. Dubbi sul l’esterno destro di centrocampo: Collocolo, Barbieri e Zanimacchia per una maglia. Valoti torna in panchina.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Collocolo, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi: Johnsen, De Luca. All. Stroppa. Alessandro Stella