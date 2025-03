Serie B, la Cremonese non può più sbagliare. Contro il Catanzaro match chiave per il quarto posto

Cremona – La Cremonese non può più compiere passi falsi e deve riuscire a fare sua la sfida con il lanciato Catanzaro che mette in palio il quarto posto. In questo momento ai piedi del podio, con un distacco di otto lunghezze dallo Spezia, sono balzati i giallorossi, che continuano a ribadire di non avere altro pensiero che quello di continuare a divertirsi. In effetti, anche se i calabresi non intendono certo fermarsi, la stagione della squadra di Caserta sta andando oltre le aspettative della vigilia e questo consente al Catanzaro di giocare le sue carte in assoluta tranquillità. Ben diversa è la situazione in casa grigiorossa.

La formazione di Stroppa (che rimane sempre sotto il peso della critica), strada facendo, si è lasciata sfuggire le prime due posizioni e si è allontanata in modo significativo dal terzo posto. Nonostante le ambizioni più volte ribadite, a questo punto sembra proprio che la Cremonese debba affidare tutte le sue speranze ai play off, cercando, magari, di terminare la stagione regolare in una delle due posizioni (terza o quarta) che consentono di iniziare gli spareggi-promozione direttamente dalla semifinale.

È per questo che la compagine di Stroppa, che ha chiesto ai suoi calciatori di giocare con personalità e concretezza (magari meno belli, ma più efficaci) deve dare fondo alle proprie risorse per tornare a vincere davanti al proprio pubblico. Un successo che sarebbe di particolare importanza, visto che proietterebbe nuovamente i grigiorossi al quarto posto. Dopo la prova incolore con la Carrarese e l’infortunio patito da un elemento importante come Vazquez, la situazione non è certo delle migliori, ma la Cremonese deve assolutamente superare questo esame della verità e lo può fare mettendo in campo non solo orgoglio e buona volontà, ma anche quella continuità che in questa stagione si sta “accendendo” solo in modo intermittente per i grigiorossi.

Per quel che riguarda la formazione, mister Stroppa, che avrà nuovamente a disposizione Castagnetti e Barbieri, risolverà nelle ultime ore alcuni dubbi che sono ancora in evidenza in questa vigilia. In questo senso spiccano la necessità di scoprire chi sarà il terzo difensore al fianco di Bianchetti e Ceccherini (con Antov che rimane comunque favorito) e quale sarà la composizione di un attacco che rimane una sorta di “incompiuta” nel corso di questa stagione. Ribadita l’assenza di Vazquez, sembra destinato a conquistare una maglia da titolare Johnsen, mentre De Luca, Nasti e Bonazzoli si stanno contendendo con possibilità sostanzialmente pari (così come si sta equivalendo l’apporto realizzativo dei tre, certo inferiore alle speranze della vigilia) l’opportunità di giocare davanti all’ex Venezia. Al di là di quelle che saranno le scelte finali di mister Stroppa, l’auspicio è che la Cremonese estragga dal proprio cilindro una prestazione in grado di riconquistare il favore e la fiducia del pubblico dello “Zini” e di realizzare ai danni del Catanzaro un’operazione-sorpasso che non deve essere fallita. Probabili formazioni: Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All: Stroppa. Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Quagliata, Pagano, Petriccione, Pontisso, Situm; Biasci, Pittarello. All: Caserta. La partita si giocherà sabato 8 marzo alle ore 15 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.