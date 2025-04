Cremonese, esame da grande a Pisa: “Siamo alla loro altezza, vietato fare errori”

Cremona, 19 aprile 2025 – La Cremonese è pronta a giocare il big match di Pasquetta in casa del Pisa lanciato verso la promozione diretta in serie A con uno spirito ben preciso: “Sarà una partita bellissima – spiega Giovanni Stroppa – Non saprei con quale testa i nerazzurri possano scendere in campo. Quello che conta è che noi facciamo la gara che sappiamo e cerchiamo di limitare il più possibile gli errori. Loro non concedono niente, salvo errori. Non dovremo commetterne nemmeno noi e dobbiamo fare una prestazione di spessore”.

Per quel che riguarda il confronto tra le qualità messe in mostra dalle due contendenti il tecnico grigiorosso non ha dubbi: “Noi siamo all’altezza del Pisa e lo abbiamo dimostrato. Nel momento in cui siamo tornati a fare il lavoro che sappiamo fare, abbiamo portato a casa risultati importanti con continuità. Loro stanno facendo un campionato straordinario, ma già all’inizio erano tra le 7, 8 squadre che, potenzialmente, potevano vincere il torneo”. Proprio per questo la Cremonese, in una cornice “calda” come quello di un’Arena Garibaldi che si preannuncia piena in ogni ordine di posto dovrà cercare di proporre adeguate contromisure al gioco dei nerazzurri.

Mister Stroppa, però, preferisce concentrarsi soprattutto su suoi: “Abbiamo un’idea ben definita in vista di questa partita. Sicuramente tenteremo di limitare il più possibile le loro qualità e di esaltare le nostre”. Che ci sono, tiene a sottolineare l’allenatore grigiorosso, che conta di farle valere in questa che può e deve diventare una tappa importante nel rush finale di questa intensa stagione.

Per quel che riguarda la possibile formazione, la Cremonese, che dovrà rinunciare ancora allo squalificato Vazquez, proseguirà sulla collaudata strada del 3-5-2. I possibili dubbi di questa vigilia riguardano soprattutto un posto a centrocampo, conteso tra Pickel e Collocolo, e uno in attacco, dove De Luca sembra sicuro di partire titolare, mentre Johnsen e Valoti, ex di turno, sono in lotta per una maglia da titolare.

In difesa Ceccherini sarà regolarmente a disposizione, ma, salvo sorprese, dovrebbe essere Antov a completare con Ravanelli e Bianchetti il trio che dovrà difendere Fulignati dagli attacchi di una compagine ricca di qualità come i toscani che fanno delle molte alternative a disposizione di Pippo Inzaghi una delle “armi” che stanno riaprendo le porte della serie A.

Probabili formazioni:

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Piccinini, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. All: Inzaghi. Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All: Stroppa. La partita si giocherà lunedì 21 aprile alle ore 20.30 allo Stadio Arena Garibaldi di Pisa e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.