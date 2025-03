Cremonese tutto cuore. Uno-due del Palermo. I grigiorossi in rimonta strappano i tre punti

Una rimonta folle e pesantissima. La Cremonese ribalta il Palermo, sfata il tabù Barbera dopo quasi novant’anni, conquista tre punti fondamentali nello scontro diretto e blinda il quarto posto. I grigiorossi vanno immeritatamente sotto di due gol, ma poi la riprendono con le reti di Azzi, Valoti e Collocolo.

La Cremonese ci prova subito al 6’ con Azzi che manda di poco a lato con il destro. Al 20’ Audero respinge ancora su Azzi e poi mura il tentativo di tap-in di Johnsen. Gli uomini di Stroppa premono e al 26’ il portiere rosanero respinge bene su Pickel e poi dice no ancora ad Azzi.

Nella ripresa gli ospiti vanno subito due volte vicino al vantaggio, con un tiro alto di Vandeputte e poi col colpo di testa di Barbieri. All’11 però il Palermo la sblocca a sorpresa con Gomes, bravo a battere Fulignati con un destro chirurgico da dentro l’area. I lombardi rispondono con Pickel, che sfiora il pari in due occasioni di testa.

La gara si accende e al 27’ Brunori raddoppia dal dischetto, dopo un fallo contestato di Castagnetti su Di Francesco. Ma la Cremonese non molla e la riapre due minuti dopo con Azzi di testa su assist di Ceccherini. Al 41’ i grigiorossi pareggiano: il neo entrato Valoti buca Audero in tap-in, dopo la clamorosa traversa di Johnsen. E a pochi secondi dalla fine arriva la zampata vincente di Collocolo.

PALERMO-CREMONESE 2-3 Marcatori: 11’ st Gomes (P), 27’ st rig. Brunori (P), 29’ st Azzi (C), 41’ st Valoti (C), 50’ st Collocolo (C)