Cremonese, ripartenza da tre punti contro il Cosenza grazie alla rete di Antov

Cremona – Una Cremonese tenace e determinata riesce ad avere ragione dell’attenta resistenza del Cosenza e conquista tre punti preziosi che aprono nel modo giusto il girone di ritorno della squadra di Stroppa.

Un successo tanto importante quanto difficile per i grigiorossi che, pur premendo in avanti per grande parte della gara, hanno dovuto attendere il 31’ della ripresa e il decimo calcio d’angolo per riuscire ad infrangere la difesa rossoblù con un perentorio colpo di testa di Antov.

La voglia di ripartire con una vittoria spinge la Cremonese ad un avvio molto deciso. I padroni di casa sfiorano il gol già al 2’ con Coda e al 6’ colpiscono il palo con Zanimacchia. I calabresi, però, non si disuniscono e controllano con ordine la situazione, tentando anche di impensierire i locali con alcune veloci folate in avanti. Il gioco, però, rimane nelle mani della Cremonese che prima dell’intervallo va ancora alla conclusione per due volte con Coda, ma Micai è sempre puntuale.

Chiuso il primo tempo a reti inviolate, mister Stroppa cerca di avanzare ulteriormente il raggio d’azione della sua squadra ed inserisce Okereke e Tsadjout, ma il Cosenza non demorde. I grigiorossi vogliono il vantaggio e Sernicola e Vazquez impegnano severamente Micai. Intorno al quarto d’oro sono i rossoblù a farsi minacciosi prima con Tutino e poi con Zuccon, ma Jungdal è bravo ad evitare la beffa. Sul fronte opposto, così, la compagine di Stroppa può continuare a inseguire il sospirato vantaggio, che arriva a premiare gli sforzi dei locali al 31’, quando Antov anticipa tutti di testa e trasforma il corner numero dieci nel guizzo che (finalmente) infrange l’imbattibilità di Micai.

Il Cosenza non vuole arrendersi e si spinge in avanti per raddrizzare la situazione. L’incontro rimane così aperto fino alla conclusione del 5’ di recupero, ma la Cremonese, nonostante un grosso spavento al 47’ con un rinvio di Collocolo che carambola prima su un giocatore rossoblù e poi sulla traversa, riesce a tenere stretta la preziosa vittoria che ribadisce le importanti ambizioni con le quali la squadra di Stroppa ha iniziato il girone di ritorno. Cremonese-Cosenza 1-0 (0-0) Cremonese (3-5-2): Jungdal 6,5; Antov 6,5, Ravanelli 6,5, Bianchetti 6 (33’ st Lochoshvili 6); Ghiglione 6 (1’ st Okereke 6), Collocolo 6, Castagnetti 6,5, Zanimacchia 6,5 (39’ st Quagliata sv), Sernicola 6; Vazquez 6,5 (44’ st Majer sv), Coda 6 (1’ st Tsadjout 6). A disposizione: Brahja; Saro; Ciofani; Afena-Gyan; Della Rovere; Rocchetti; Abrego. All: Giovanni Stroppa 6,5.

Cosenza (4-3-3): Micai 6,5; Cimino 6 (29’ st Rispoli 6), Camporese 6,5, Venturi 6, D’Orazio 6 (17’ st Frabotta 6); Zuccon 6,5 (17’ st Voca 6), Calò 6, Praszelik 6 (37’ st Florenzi sv); Mazzocchi 6 (37’ st Crespi sv), Tutino 6,5, Marras 6. A disposizione: Lai; Castelnuovo; Marson; Fontanarosa; Meroni; Zilli; Viviani. All: Fabio Caserta 6. Arbitro: Paride Tremolada di Monza 6. Reti: 31’ st Antov. Note: ammoniti: Ravanelli; Praszelik; Venturi; D’Orazio; Collocolo; Florenzi – angoli: 11-2 – recupero: 0 e 5’.