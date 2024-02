Una Cremonese indomabile e in dieci rimonta due gol al Palermo

Il big-match con il Palermo si chiude per la Cremonese con un 2-2 che si presta a diverse analisi.

Da una parte la squadra di Stroppa non riesce a conquistare la vittoria che avrebbe potuto rappresentare un passo prezioso verso la serie A, ma d’altra mette in evidenza una prova ed un carattere che possono offrire grande fiducia nella sempre più combattuta volata per la promozione. In questo senso i grigiorossi chiudono il primo tempo sotto di due gol e con un uomo in meno per l’espulsione di Sernicola al 17’ (per un fallo di mano che ha originato il vantaggio della squadra di Corini).

Un doppio svantaggio che, però, non induce alla resa la formazione di Stroppa, che in avvio di ripresa, nel breve spazio di 2’ trova la forza per raggiungere il pareggio e conquistare un punto che, in ogni caso, mantiene il Palermo alle spalle della Cremonese.

L’attesa sfida di alta classifica tiene fede alle premesse e si fa intensa sin dalle prime battute. Il risultato si sblocca così al 16’ sugli sviluppi di un’azione che suscita le proteste dei padroni di casa. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dei rosanero, la sfera giunge nell’area locale e colpisce il braccio di Sernicola. L’arbitro inizialmente non concede il rigore, ma il Var lo fa tornare sui suoi passi. Il direttore di gara espelle Sernicola ed assegna la massima punizione che Brunori trasforma.

Un duro colpo per la compagine di mister Stroppa, che cerca di reagire anche se il Palermo continua a rimanere in avanti nell’intento di sfruttare la superiorità numerica. In effetti Ranocchia e Segre sfiorano il raddoppio, ma Jungdal e Antov si fanno trovare pronti. Il finale del primo tempo è particolarmente “caldo”. Al 43’ Pickel si ritrova sul piede la palla giusta per il pareggio, ma manda alto e sul ribaltamento di fronte Ranocchia fa fruttare una splendida azione di Diakité per il 2-0 che sembra mettere in cassaforte il prezioso successo dei rosanero. Non è così, però, per una Cremonese davvero indomabile. I grigiorossi tornano in campo decisi a giocarsi il tutto per tutto e nel breve spazio di 2’, dal 4’ al 6’ Castagnetti e Coda firmano l’aggancio. Il Palermo vuole tornare in vantaggio, ma i padroni di casa non intendono lasciarsi sfuggire il prezioso risultato positivo. Il finale della gara è quindi piacevole e ricco di capovolgimenti di fronte, ma il risultato non cambia più sino al termine, sancendo un pareggio che per i grigiorossi, in inferiorità numerica dal per oltre 70’, ha il dolce profumo dell’impresa.

Cremonese-Palermo 2-2 (0-2)

Cremonese (3-5-2): Jungdal 6; Antov 6,5, Ravanelli 6, Bianchetti 6,5; Zanimacchia 6 (28’ st Quagliata 6), Pickel 6,5, Castagnetti 7 (34’ st Majer 6), Johnsen 6 (28’ st Ghiglione 6), Sernicola sv; Vazquez 6,5 (34’ st Falletti 6), Coda 6,5 (28’ st Tsadjout 6). A disposizione: Saro; Marrone; Ciofani; Afena-Gyan; Della Rovere; Abrego; Lochoshvili. All: Giovanni Stroppa 6,5.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli 6; Diakité 6,5, Nedelcearu 6,5, Ceccaroni 6, Aurelio 6; Ranocchia 6,5 (23’ st Soleri 6), Gomes 6 (34’ st Coulibaly 6), Segre 6; Di Mariano 6,5 (12’ st Insigne 6), Brunori 6,5 (34’ st Mancuso 6), Di Francesco 6 (34’ st Chaka 6). A disposizione: Kanuric; Graves; Stulac; Marconi; Vasic; Buttaro; Henderson. All: Eugenio Corini 6.

Arbitro: Davide Massa di Imperia 6 Reti: 18’ pt Brunori (rig.); 45’ pt Ranocchia; 4’ st Castagnetti; 6’ st Coda.

Note: ammoniti: Castagnetti; Di Mariano; Ranocchia; Aurelio – espulso: 17’ pt Sernicola (tocco di mano in area) – angoli: 5-9 – recupero: 2’ e 3’.