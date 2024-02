Cremonese-Palermo, Stroppa ritrova Majer e Johnsen

Cremona, 23 febbraio 2024 – Dopo i pareggi con Reggiana ed Ascoli, la Cremonese è chiamata a tornare alla vittoria in una sfida di alta classifica dal grande fascino come quella che domani porterà allo “Zini” (fischio d’inizio alle 14) una rivale dalle grandi ambizioni come il Palermo.

I rosanero guidati da Eugenio Corini, tecnico di Bagnolo Mella, hanno fatto inserimenti importanti nel mercato invernale e ora sono decisi a giocare fino in fondo tutte le loro carte per inseguire la promozione diretta. Un obiettivo che, nonostante i due soli punti colti nelle ultime due gare con avversari apparentemente alla portata, dev’essere voluto con assoluta determinazione pure dai grigiorossi, che proprio contro un avversario di rango come i siciliani devono mettere in campo tutte le qualità a loro disposizione.

La formazione di Stroppa, tra l’altro, ha anche un ulteriore stimolo per superare a pieni voti il duello con il Palermo ed è legato alla gara di andata, quando, dopo avere accarezzato l’idea di fare bottino pieno al “Barbera”, i grigiorossi si sono visti trafiggere dal gol decisivo in pieno recupero per un passo falso che ha cancellato quello che avrebbe potuto essere un balzo in avanti di grande rilievo nella rincorsa alla serie A.

Il campionato cadetto, comunque, è molto lungo e Stroppa ed i suoi hanno tanto tempo per poter indirizzare il loro cammino nel verso desiderato e, a tal proposito, il duello diretto di domani acquista un valore del tutto speciale. Come sempre succede in casi del genere, i punti in palio valgono doppio, sia perché consentono di spiccare un salto in classifica sia perché attardano una rivale diretta ed è per questo che i giocatori di mister Stroppa sono chiamati a dare fondo alle loro energie pur di regalare una vittoria così importante al pubblico di uno “Zini” che si preannuncia pieno in ogni ordine di posto.

Per quel che riguarda la formazione (bisogna tener presente anche che martedì è in programma la trasferta in casa della Sampdoria), il tecnico cremonese ritrova Majer (in ballotaggio con Pickel e Abrego per una maglia da titolare) e Johnsen che hanno scontato il turno di squalifica inflitto dal giudice sportivo.

La curiosità della vigilia riguarda proprio quello che sarà il ruolo specifico dell’eclettico ex Venezia, che dovrebbe partire sulla fascia sinistra, lasciando Sernicola e Zanimacchia a contendersi la maglia da titolare dalla parte destra. Per il resto, confermato il 3-5-2 di base, c’è fin d’ora un invito particolare ai grigiorossi, che dovranno affrontare con attenzione e convinzione i rosanero che possiedono elementi che possono punire alla minima occasione e, in questo senso, i vari Brunori, Di Francesco, Ranocchia e Segre rappresentano una “pericolosa certezza” da tenere costantemente sotto controllo. Luca Marinoni Probabili formazioni: Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola (Zanimacchia), Pickel (Majer/Abrego), Castagnetti, Falletti, Johnsen; Vazquez, Coda. All: Giovanni Stroppa. Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Aurelio (Lund); Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. All: Eugenio Corini. La partita si giocherà domani, sabato 24 febbraio, alle 14 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Sky e Dazn.