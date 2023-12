La Cremonese a Pisa per superare un altro esame e puntare in alto / La partita in tv

Cremona, 1 dicembre 2023 – Le rifiorite ambizioni della Cremonese si apprestano a ricevere un nuovo esame senza dubbio molto impegnativo. Domani, infatti, la squadra di mister Stroppa dovrà cercare di confermare il suo buon momento su un campo difficile come quello del Pisa.

I nerazzurri, che dovranno rinunciare in difesa all’ex di turno Antonio Caracciolo, hanno un organico di primo livello, con nomi importanti ed alternative di indubbio rilievo. L’approdo sulla panchina dei toscani dell’ex romanista Alberto Aquilani, con il suo calcio innovativo, non è però riuscito a trasmettere la necessaria continuità ad una squadra che ai nastri di partenza cullava ambizioni significative. Proprio da questo punto di vista il Pisa è incappato in qualche battuta a vuoto di troppo che l’ha fatto scivolare nella parte medio-bassa della classifica, con soli quattro punti di vantaggio sulla zona play out. Una situazione che mostra in modo chiaro la volontà e la determinazione che domani guideranno i nerazzurri contro una Cremonese che, dal canto suo, è chiamata ad arricchire ulteriormente il suo felice ruolino di marcia esterno.

Un percorso estremamente positivo che è alla base della decisa risalita della formazione di Stroppa, che ora è giunta a 5 lunghezze dalla vetta ed è decisa a continuare la sua marcia di avvicinamento. Del resto, anche se ci sono alcuni giocatori che sono alla ricerca di maggiore spazio (in primis Okereke, Abgrego, Lochoshvili e Collocolo), sembra che la compagine grigiorossa abbia ormai assunto una sua fisionomia sempre più definita ed è questo solido 3-5-2 che la Cremonese cercherà di opporre ad un Pisa che potrà contare sull’apporto sempre caldo del suo pubblico. Come evidenziano i due organici, un apporto molto importante potrà giungere dai giocatori che partiranno inizialmente in panchina, perché il confronto si preannuncia combattuto ed intenso. Mister Stroppa chiede ai suoi di approcciare la gara al massimo della concentrazione. Può essere questa la fertile base sulla quale costruire una nuova vittoria esterna che potrebbe essere determinante per le ambizioni di promozione diretta dei grigiorossi. Probabili formazioni: Pisa (4-3-3): Nicolas; Esteves (Barbieri), Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Marin, Veloso, Mlakar; Tramoni, Valoti, Moreo (Torregrossa). All: Alberto Aquilani.

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Vazquez, Coda. All: Giovanni Stroppa.

La partita si giocherà domani, sabato 2 dicembre, alle ore 14, all’Arena Garibaldi di Pisa e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.