Cremonese, provaci ancora: "Ma attenti alla Reggiana"

"La Reggiana ha tutte le caratteristiche per metterci in difficoltà". Stroppa alza la guardia in vista della sfida di oggi, alle ore 14 allo Zini, contro la squadra di Nesta. Quattro vittorie di fila, sempre per 1-0, contro Cosenza, Spezia, Brescia e Lecco. Si punta alla quinta: Dalla fine del mercato invernale tutti hanno fatto un salto di qualità in termini di mentalità. Non a caso la rosa è migliorata tantissimo". Qualche inghippo a livello difensivo: rientra Ravanelli, non Tuia che ha avuto una ricaduta. E nemmeno Jungdal: forfait durante la rifinitura, giocherà Saro. Rebus per quanto riguarda il terzetto difensivo, dove potrebbe essere abbassato Sernicola. Rebus, più piacevole visto che le scelte qui abbondano, in mediana: "Per la prima volta ho dei dubbi", conferma l’allenatore. Col rientro di Vazquez, potrebbe vedersi un centrocampo ultra-offensivo e di grande qualità con Falletti e Johnsen: "È un’idea. Abbiamo provato tante possibilità. Sarà fondamentale la gestione della palla, dovremo essere bravi a non regalare nulla di banale. Sapere quando muovere gli avversari per poi andare in verticale sarà fondamentale, così come avere una fase difensiva ancora più maniacale e applicata del solito". Chiaro, chiarissimo. Tradotto: la Cremonese non vuole mollare un centimetro.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Ravanelli, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Falletti, Castagnetti, Johnsen, Zanimacchia; Coda, Vazquez.