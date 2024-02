Cremonese sciupona: contro la Reggiana finisce uno pari

Cremona – La Cremonese crea tante occasioni, ma con la Reggiana riesce ad acciuffare solo un pareggio in rimonta e rallenta la sua corsa verso la promozione diretta. La squadra di Stroppa rimane nel quintetto in lotta per i due posti che valgono la serie A, ma si vede affiancare al secondo posto dal Como ed esce dal terreno dello “Zini” più con il rammarico per l’opportunità mancata che con il sollievo per una sconfitta evitata.

I granata vogliono conquistare un risultato positivo e lo fanno capire sin dai primi minuti anche se devono fare i conti con le folate dei grigiorossi, che si rendono insidiosi con Castagnetti, Coda e Vazquez. I padroni di casa cominciano una nutrita raccolta di tiri dalla bandierina, ma la rete difesa dall’attento Bardi rimane inviolata.

La Cremonese, però, insiste nella sua pressione e Castagnetti, Falletti e Coda provano ancora lo spunto, ma il risultato rimane immutato. Al 33’, tuttavia, gli sforzi dei locali sembrano destinati a produrre i frutti desiderati con un perfetto stacco di testa di Lochoshvili, ma Bardi si supera e respinge la minaccia. La situazione non muta neppure nel finale e così le due contendenti affidano ogni decisione sull’esito della gara alla ripresa, che si apre ancora con la formazione di Stroppa in avanti, ma la difesa granata si salva e all’8’ è provvidenziale l’ex Gondo a respingere proprio dalla linea di porta un colpo di testa di Coda.

Tante opportunità non concretizzate vengono pagate a caro prezzo dalla Cremonese, che al 12’ viene trafitta da un colpo di testa di Marcandelli che fa aleggiare la beffa più amara sullo “Zini”. I padroni di casa, però, non si disuniscono e al 25’ ritrovano la parità con un bel guizzo di Coda che carica ulteriormente la squadra di casa. I giocatori di Stroppa vogliono il sorpasso e al 37’ per pochi istanti assaporano la gioia del vantaggio, ma il Var annulla la rete del 2-1 di Falletti per un precedente fallo di Castagnetti. Per i grigiorossi, che al 90’ perdono Johnsen per un rosso diretto, è il segnale del definitivo pareggio che costringe Coda e compagni a rallentare la loro rincorsa verso la promozione diretta in serie A. Cremonese-Reggiana 1-1 (0-0) Cremonese (3-5-2): Saro 6; Sernicola 6, Bianchetti 6, Lochoshvili 6,5; Ghiglione 6 (21’ st Zanimacchia 6,5), Abrego 6, Castagnetti 6,5 (42’ st Tsadjout sv), Falletti 6,5 (42’ st Majer sv), Johnsen 6; Vazquez 6 (42’ st Quagliata sv), Coda 6,5 (47’ st Rocchetti sv). A disposizione: Brahja; Livieri; Marrone; Ciofani; Afena-Gyan; Della Rovere. All: Giovanni Stroppa 6. Reggiana (3-4-2-1): Bardi 6,5; Sampirisi 6, Rozzio 6, Marcandalli 6,5; Fiammozzi 6, Kabashi 6, Bianco 6, Pieragnolo 6; Portanova 6 (17’ st Antiste 6), Melegoni 6 (30’ st Girma 6); Gondo 6,5 (30’ st Varela 6). A disposizione: Sposito; Satalino; Cigarini; Reinhart; Libutti; Blanco; Pettinari; Szyminski. All: Alessandro Nesta 6. Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna 6. Reti: 12’ st Marcandalli; 25’ st Coda. Note: ammoniti: Ghiglione; Abrego; Bianchetti; Falletti; Bianco; Majer – espulso: 45’ st Johnsen – angoli: 9-4 – recupero: 1’ e 6’.