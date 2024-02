Cremonese, esame di maturità con la Reggiana per continuare a volare alto. La diretta tv

Il secondo posto in solitaria in classifica e i movimenti del mercato testimoniano le importanti ambizioni della Cremonese.

La squadra grigiorossa vuole tornare immediatamente in serie A e punta a continuare la felice marcia che sotto la guida di mister Stroppa l’ha condotta alle spalle del Parma capolista.

In una serie B sempre molto combattuta e con tante formazioni che puntano in alto, però, gli esami non finiscono mai e, in questo senso, la partita che domani porterà allo “Zini” una Reggiana decisa a conquistare punti rappresenta un serio esame di maturità che Bianchetti e compagni sono chiamati a superare a pieni voti.

I granata di Nesta sono decisi a riscattare l’amaro pareggio subito in pieno recupero con la FeralpiSalò (nonostante una doppia superiorità numerica) e a mettere “nuovo fieno in cascina”, ma la Cremonese, più che concentrarsi sulle intenzioni degli ospiti, deve guardare a quello che accade in casa propria, trovando lo spirito e la determinazione che occorrono per mettere in campo tutte le qualità a disposizione. In questo senso gli arrivi nel mercato invernale di giocatori come Johnsen e Falletti hanno offerto ancora più estro e fantasia ai grigiorossi, che devono far proseguire la loro serie positiva anche contro un rivale ostico come gli emiliani e lo possono fare partendo sin dai primi minuti di gioco con il giusto spirito, senza incappare nell’errore di considerare alla propria portata il match di domani. Per quel che riguarda gli interpreti di quello che, salvo novità dell’ultima ora, sarà il consolidato 3-5-2 di Stroppa, rimangono alcuni ballottaggi che il tecnico grigiorosso deciderà solo nell’immediata vigilia della partita. In questo senso Jungdal è ormai rientrato, ma Saro ha dimostrato a Lecco di essere pronto. In difesa, assente Antov per squalifica, dovrebbe scoccare il rientro per Ravanelli, che comporrà il trio arretrato insieme a Bianchetti e Lochoshvili. Non dovrebbe proprio riservare sorprese l’attacco, dove Coda e Vazquez formeranno la coppia avanzata, mentre il centrocampo offre qualche variabile in più. Castagnetti rimane il punto di riferimento, mentre Sernicola, Zanimacchia e Johnsen si contendono le due maglie sugli esterni.

Probabili formazioni:

Cremonese (3-5-2): Jungdal (Saro); Lochoshvili, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Abrego, Castagnetti, Falletti, Johnsen (Zanimacchia); Vazquez, Coda. All: Stroppa.

Reggiana (3-4-3): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Fiammozzi, Crngoj (Kabashi), Bianco, Pieragnolo; Melegoni, Girma, Antiste. All: Nesta.

La gara si giocherà domani alle 14 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.