I grigiorossi oggi allo Zini. La Cremonese vuole ripartire, primo scoglio Cosenza

CREMONA

Oggi allo Zini contro il Cosenza, nella prima del girone di ritorno, la Cremonese vuole riprendere il cammino a cui manca qualcosa per confermarsi tra le big del campionato. Per il tecnico Stroppa la gara di andata in Calabria fu la sua prima trasferta in grigiorosso, ma da allora le cose sono cambiate: "La squadra è cresciuta molto nel modo di stare in campo, in tutte le componenti - ha detto il tecnico alla vigilia del match -. Spesso si dice che il girone di ritorno è un altro campionato, e sarà così. Non solo per i cambiamenti che può portare il mercato, ma anche l’attenzione che aumenta. Cosenza è una squadra temibile individualmente e che ha idee, reputo Caserta un allenatore importante per la categoria".

CREMONESE: (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Majer, Zanimacchia; Vazquez, Coda. All. Stroppa.

TURNO: Catanzaro-Lecco 5-3; Cittadella-Palermo 2-0; Bari-Ternana 3-1; Modena-Brescia 1-2; Como-Spezia 4-0; SudTirol-FeralpiSalò 1-0; Pisa-Reggiana 2-2. Oggi alle 16.15 Parma-Ascoli; Venezia-Sampdoria e Cremonese-Cosenza.

CLASSIFICA: Parma 41; Como 38; Cittadella 36; Venezia 35; Catanzaro 33; Cremonese e Palermo 32; Brescia e Modena 28; Bari 26; Reggiana 24; SudTirol, Pisa e Sampdoria 23; Cosenza 21; Lecco 20; Ternana 18; AScoli e Spezia 17; FeralpiSalò 14.Mariachiara Rossi