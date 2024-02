Il derby lombardo. Cremonese, quanti cerotti per Stroppa

Due colpi che la incoronano regina della sessione: Dennis Johnsen e Luca Marrone. E oggi la Cremonese si accinge a ripartire nellla rincorsa alla vetta della classifica. In casa grigiorossa l’entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria nel derby contro il Brescia, ma dall’altra parte c’è un Lecco che si presenta a questo match con la voglia di rivalsa dopo la debacle per 5-1 contro la Feralpisalò. Considerazioni che non lasciano sereno mister Stroppa. A maggior ragione che il tecnico lodigiano dovrà fare i conti con parecchie assenze. Vazquez è squalificato e mancherà per la prima volta in stagione, out anche Pickel (Coppa d’Africa), Ravanelli, Tuia, Buonaiuto e Collocolo (infortunio). Si è fermato anche Jungdal per un problema occorso a inizio settimana.

CREMONESE (3-5-2): Livieri; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Abrego, Castagnetti, Falletti, Zanimacchia; Tsadjout, Coda. All. Stroppa. Mariachiara Rossi