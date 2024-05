La Cremonese a un passo dalla finale: nel ritorno con il Catanzaro basta un pari

“Ripartiamo dal pareggio. Adesso c’è il secondo tempo, con tutte le buone premesse che ci portiamo dietro proprio grazie alla prestazione dell’andata”. Giovanni Stroppa sintetizza l’atmosfera di partenza della gara che domani sera deciderà la seconda finalista dei play off di serie B.

Dopo il 2-2 di Catanzaro la squadra grigiorossa può contare su due risultati su tre per qualificarsi, ma il finale del “Ceravolo” ha destato qualche apprensione, anche se mister Stroppa sgombera il campo con decisione da eccessive preoccupazioni: “Abbiamo smesso di giocare. Dopo il loro gol abbiamo sbagliato la gestione del palleggio. Regalavamo troppo facilmente la palla e loro ci hanno messo in difficoltà. In ogni caso non è stata una flessione a livello fisico”.

Il duello coi giallorossi ripartirà con un sostegno in più a favore della Cremonese, che potrà contare sull’incitamento del pubblico di uno “Zini” che si preannuncia pieno come nelle grandi occasioni. Un elemento, questo, che nei play off si può rivelare di grande importanza come ha evidenziato la sfida dell’andata, dove i padroni di casa sono stati trascinati nella loro rimonta proprio dal calore del pubblico. “Per una partita come questa – prosegue l’allenatore della Cremonese – non c’è bisogno di motivare in modo particolare i ragazzi. Ho detto loro soltanto di non sprecare energie e cartellini inutili. Dobbiamo essere sempre concentrati e determinati”.

Sul fronte della formazione, anche se, proprio come è accaduto all’andata, non sono da escludere sorprese dell’ultima ora, vista anche l’importanza della gara, il tecnico grigiorosso sembra sostanzialmente orientato a confermare lo schieramento iniziale del “Ceravolo”, senza lasciarsi condizionare dalle ammonizioni subite da Vazquez e Quagliata nel match di martedì scorso.

Spazio dunque ancora alla coppia offensiva “pesante” Tsadjout-Ciofani, con Vazquez collocato a centrocampo e Saro preferito a Jungdal in porta. Al di là dei singoli interpreti e delle possibili scelte tattiche, comunque, la partita di domani sera è uno di quegli appuntamenti della verità che non si possono sbagliare. La Cremonese è arrivata al momento che deciderà l’intera stagione e Stroppa ed i suoi giocatori non si devono fermare proprio in vista del traguardo.

Probabili formazioni:

Cremonese (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Vazquez, Castagnetti, Pickel (Collocolo), Quagliata (Sernicola); Tsadjout (Falletti/Johnsen), Ciofani (Coda). All: Giovanni Stroppa. Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Oliveri, Antonini, Brighenti, Scognamiglio; Sounas (Brignola), Petriccione, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

La partita si giocherà domani, sabato 25 maggio, alle 20.30 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Sky e Dazn.