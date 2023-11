La Cremonese vuole correre anche con il Lecco

È arrivato il momento di tornare in campo e la Cremonese, risalita al quarto posto grazie alle ultime, positive prestazioni, ospiterà allo “Zini” (fischio d’inizio alle 14) il Lecco.

Un derby lombardo pieno di insidie per la squadra grigiorossa, che è decisa a far proseguire la sua rincorsa (il terzo posto dista solo una lunghezza, mentre il Venezia, secondo, è a +5), ma deve fare i conti con l’ottimo momento della formazione bluceleste, che dopo un difficile approccio alla serie B (senza dimenticare tutte le traversie che l’hanno accompagnata sino al momento di questo approdo tra i cadetti atteso la bellezza di mezzo secolo), sembra avere trovato la “ricetta” giusta per riuscire a fare bene. Il recente (e per certi versi clamoroso) successo con la capolista Parma è la testimonianza più eloquente delle qualità della formazione lariana, che riesce a farsi valere pure con le rivali più attrezzate e può contare su un gruppo eclettico e compatto.

Un monito importante per la squadra di mister Stroppa, che non deve certo commettere l’errore di ritenere facilmente alla sua portata il match casalingo con una neo-promossa. Al contrario proprio la sfida con il Lecco può e deve trasformarsi nell’esame di maturità in grado di certificare in modo definitivo che la Cremonese è iscritta a pieno titolo (e nelle posizioni di rilievo) alla corsa per salire in serie A. I grigiorossi, che dovranno rinunciare all’infortunato Sarr (tra i pali conferma in vista per Jungdal) e che vedono allenarsi a parte Ciofani e Tsadjout, sembrano avere trovato la quadratura del cerchio puntando su un 3-5-2 ricco di qualità e talento, nel quale spiccano elementi che possono fare la differenza come Vazquez e Buonaiuto, ma anche Sernicola e Zanimacchia, naturalmente senza dimenticare il bomber Coda, che sta viaggiando ad una media-gol da primato. In estrema sintesi le premesse per fare bene ci sono tutte, ma la compagine di mister Stroppa deve prestare la massima attenzione alle opposte intenzioni di un Lecco ben determinato a continuare la sua rincorsa alla salvezza. Concentrazione e determinazione, sin dall’approccio alla gara, devono essere le qualità vincenti per permettere alla Cremonese di tornare a mettersi in bella mostra davanti al pubblico dello “Zini”.

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Tuia (Bianchetti); Sernicola, Pickel (Collocolo), Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Vazquez, Coca. All: Stroppa. Lecco (4-3-3): Saracco; Lemmens (Lepore), Celjak, Marrone (Bianconi), Caporale; Ionita, Sersanti, Crociata (Degli Innocenti); Buso, Novakovich, Di Stefano (Lepore/Guglielmotti). All: Bonazzoli. La partita si giocherà domani, sabato 25 novembre, allo ore 14 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.