L’Evento. Già sold out “Stradivari per Vialli“ del 25. Straordinario concerto per ricordare il bomber Il 25 novembre a Cremona si terrà un concerto sold out in onore di Gianluca Vialli, che contribuì a riportare lo Stradivari Vesuvius 1727 nel Museo del Violino. Un evento per celebrare un campione nel calcio e nella vita, che ha lasciato alla sua terra un'eredità eterna.