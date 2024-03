Corsa per la serie A, la Cremonese a Modena per i tre punti

Cremona – Seconda trasferta consecutiva per la Cremonese, che domani renderà visita al Modena con il proposito di confermare il netto successo colto all’andata con i canarini e dare ulteriore slancio alla sua rincorsa alla serie A, possibilmente attraverso la promozione diretta. I gialloblù, dal canto loro, sono alla ricerca di un risultato positivo necessario per consolidare la loro posizione in zona play off e, quindi, non sono certo disposti a lasciare via libera alla squadra di Stroppa che dovrà mettere in campo tutte le risorse a disposizione e, soprattutto, ripetere la prova ricca di temperamento e compattezza messa in bella mostra al “Ferraris” nel match vinto con la Sampdoria.

In questo senso un aiuto significativo potrà giungere ai grigiorossi da Castagnetti, che tornerà a disposizione dopo avere scontato il turno di squalifica che gli è stato inflitto dal giudice sportivo. Sul fronte fisico, rimangono invece da verificare le condizioni di Bianchetti, che ha dovuto assistere dalla panchina al match con la Sampdoria per un problema dell’ultima ora. In caso di nuovo forfait dell’ex Verona toccherà ancora a Lochoshvili partire dal 1’ a Modena, dove si contenderanno una maglia da titolare sino al momento di compilare la fatidica distinta pure Johnsen, favorito, e Falletti, anche se l’organico a disposizione può consentire a mister Stroppa di puntare su altre variazioni sul tema.

Quella che non dovrà mancare è la voglia di vincere di una Cremonese che ha le carte in regola per dire la sua nella serrata volata per accaparrarsi uno dei due posti che valgono il gran balzo diretto in serie A. Al momento il Parma sembra avere qualcosa di più rispetto alle altre pretendenti, così come il Palermo sta incappando in qualche frenata di troppo. Sembra invece che Venezia, Como e Cremonese siano decise a continuare la loro corsa racchiuse in un piccolo fazzoletto di punti per salire nella massima divisione senza dover affrontare la sempre temibile roulette dei play off. Un intento che chiama i grigiorossi di Stroppa a fare bottino pieno domani a Modena, l’unica via per consolidare le proprie ambizioni. Probabili formazioni: Modena (3-5-2): Seculin; Riccio, Zaro, Cauz; Ponsi, Palumbo, Gerli, Battistella, Corrado; Abiuso, Gliozzi. All: Bianco. Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti (Lochoshvili); Zanimacchia (Ghiglione), Pickel, Castagnetti, Johnsen (Falletti), Sernicola; Vazquez, Coda. All: Stroppa. La partita si giocherà domani, domenica 3 marzo, alle 18.30, allo Stadio Braglia di Modena e sarà visibile su Sky e Dazn.