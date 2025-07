Mosse grigiorosse. La Cremonese ne ha due nel mirino. Ambrosino e Pobega possibili prestiti

In attesa dell’ufficialità di Davide Nicola come nuovo allenatore, la Cremonese continua a tenere gli occhi belli aperti sul mercato. I grigiorossi hanno mostrato interesse per l’attaccante del Napoli, Giuseppe Ambrosino. Il classe 2003, sul quale c’è anche il Cagliari, è reduce da un ottimo Europeo con l’Italia Under 21 e potrebbe partire in prestito.

Le manovre ruotano anche intorno alla questione Franco Vazquez, che da ieri è svincolato. El Mudo, leader grigiorosso nella cavalcata verso la Serie A, al momento è libero di accasarsi in un’altra squadra. Ma nei prossimi giorni potrebbe anche riprendere i discorsi con la Cremonese per siglare un nuovo prolungamento.

Soprattutto in caso di addio con l’argentino, il direttore sportivo Simone Giacchetta dovrà rinforzare il reparto con uno, se non due innesti. In tal senso, oltre ad Ambrosino, si guarda sempre ad Antonio Sanabria del Torino ed Eldor Shomurodov della Roma. Il paraguaiano è valutato tra i 6 e gli 8 milioni di euro, per l’uzbeko invece ne serviranno tra i 7 e i 9. Cifre non così abbordabili, soprattutto se prima non si concretizzano uscite.

Per il centrocampo, invece, i lombardi hanno messo nel mirino Tommaso Pobega rientrato al Milan. Anche qui la strada del prestito potrebbe essere quella più percorribile.

Al.St.