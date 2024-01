Qui CREMONESE. Falletti primo colpo. Ora occhi su Verre

Il primo colpo in ingresso ufficiale della Cremonese, César Falletti, fantasista uruguaiano con 237 presenze, 48 reti e 31 assist alla Ternana, non esclude l’arrivo di altri innesti di livello. Per puntare alla promozione il club vuole aggiungere tasselli di qualità alla squadra di Stroppa e al momento il profilo che più interessa risponde al nome di Valerio Verre, centrocampista in forza alla Sampdoria di Andrea Pirlo (17 partite e 4 assist). Per la fascia è monitorato anche Lorenzo Venuti, 28enne in uscita dal Lecce, su di lui però c’è anche la concorrenza di Palermo, Cagliari e Salernitana. Sul fronte uscite non è da escludere un addio di Okereke a metà stagione: in caso di un suo saluto il primo candidato ad arrivare del Sassuolo. Mariachiara Rossi