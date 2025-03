Cremonese dai due volti: va sotto di due gol, rimonta e alla fine ci sono rimpianti

Una Cremonese ancora una volta dai due volti pareggia allo “Zini” con un Cittadella affamato di punti. Il 2-2 finale rappresenta la fotografia di un’immagine già fatta vedere molte volte quest’anno dalla squadra di mister Stroppa, capace, da una parte, di complicarsi in modo importante la vita sino ad arrivare quasi ad un passo dalla caduta, salvo poi trovare il giusto ritmo e raddrizzare la situazione.

In effetti i grigiorossi all’inizio della ripresa si ritrovano sotto di due reti, ma hanno l’indubbio merito di non arrendersi e di mettere in campo l’indubbio potenziale a loro disposizione. I frutti di questa “ripartenza” non tardano a mostrarsi e nel breve spazio di 2’ intorno alla mezz’ora Valoti e Pickel, da poco entrati in campo, raddrizzano la situazione e firmano il 2-2 che, a questo punto, riapre la porta alla voglia di vincere della Cremonese. I padroni di casa ci credono e spingono con volontà sino al termine, ma non riescono ad andare oltre ad un gol di Johnsen nel finale annullato dall’arbitro per un fallo ancora prima che la sfera toccasse la rete.

La compagine di Stroppa, quindi, si deve accontentare di un pareggio casalingo che non le permette di sfruttare pienamente la giornata nella quale sono caduti in contemporanea Spezia e Catanzaro. I grigiorossi rimangono al quarto posto ed accusano ancora sei lunghezze dagli spezzini. Il tutto per una situazione che conferma il valore assoluto dell’organico della Cremonese, che sta mostrando di poter fare la differenza quando decide di accelerare, ma ribadisce anche che la compagine di mister Stroppa non riesce a trovare la continuità che le potrebbe permettere di raccogliere risultati adeguati alle qualità a disposizione.

Un discorso che trova conferme nella prova messa in mostra davanti ai tifosi dello “Zini”, che, in coda ad un primo tempo caratterizzato da ottime occasioni su entrambi i fronti, devono assistere al vantaggio dei patavini al 38’. La palla giunge ad Okwonkwo, che di prima intenzione trafigge Fulignati. L’inizio della ripresa non porta la preventivata reazione dei padroni di casa, ma il raddoppio dei granata, con Rabbi che dopo pochi secondi, al primo affondo, trova la conclusione giusta per firmare il 2-0 che pare chiudere anzitempo le speranze della Cremonese. Come già accaduto a Palermo, però, la formazione di Stroppa non si arrende e rialza la testa. Il tecnico grigiorosso spinge in avanti i suoi e in 2’, tra il 28’ ed il 30’, Valoti e Pickel raddrizzano la situazione. A questo punto i locali hanno più di un quarto d’ora per fare bottino pieno, ma il punteggio non muta più sino al termine e la Cremonese è costretta ad affidare la sua voglia di vincere all’anticipo di venerdì in casa della pericolante Reggiana. Cremonese-Cittadella 2-2 (0-1) Cremonese (3-5-2): Fulignati 6; Ceccherini 6, Ravanelli 6, Bianchetti 6,5; Barbieri 6 (27’ st Zanimacchia 6,5), Collocolo 6 (27’ st Pickel 6,5), Castagnetti 6, Vandeputte 6 (10’ st Valoti 7), Azzi 6 (10’ st Nasti 6,5); Johnsen 6,5, De Luca 6. A disposizione: Drago; Tannander; Gelli; Antov; Moretti; Folino; Bonazzoli. All: Giovanni Stroppa 6. Cittadella (3-4-1-2): Kastrati 6; Salvi 6, Capradossi 6,5, Carissoni 6; D’Alessio 6, Tronchin 6 (15’ st Amatucci 6), Palmieri 6, Masciangelo 6 (32’ st Matino 6); Vita 6,5; Rabbi 6 (32’ st Diaw 6), Okwonkwo 6,5 (10’ st Desogus 6). A disposizione: Maniero; Piccinini; Rizza; Casolari; Tessiore; Pandolfi; Voltan. All: Alessandro Dal Canto 6. Arbitro: Valerio Crezzini di Siena 6. Reti: 38’ pt Okwonkwo; 1’ st Rabbi; 28’ st Valoti; 30’ st Pickel Note: ammoniti: Rabbi; Ravanelli; Nasti - angoli: 9-1 – recupero: 1’ e 5’.