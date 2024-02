Cremonese-Sampdoria, vittoria per restare tra le prime

Cremona, 26 febbraio 2024 – La Cremonese non ha avuto molto tempo per esaminare il combattuto pareggio con il Palermo. Il turno infrasettimanale, infatti, ha richiamato subito l’attenzione della squadra di Stroppa, che già domani sera (fischio d’inizio alle 20.30) tornerà in campo per affrontare una trasferta ricca di insidie come quella in casa della Sampdoria.

Nonostante le numerose assenze e le difficoltà societarie del momento, la formazione blucerchiata rappresenta un ostacolo da prendere con le molle. L’ex campione iridato Pirlo ha a disposizione un gruppo che presenta diversi giovani interessanti ed alcuni elementi di sicura caratura, una compagine che, forse, non ha ancora trovato la sua fisionomia definitiva, ma che, senza dubbio, ha le carte in regola per rendere vita dura anche alla rivale più accreditata.

Un discorso che vale a maggior ragione per un incontro che segue solo di poche ore una partita dispendiosa come quella di sabato per i grigiorossi che non possono permettersi di rimandare oltre il ritorno alla vittoria.

I risultati dell’ultimo turno hanno fatto scivolare Castagnetti e compagni in terza posizione e hanno confermato che il quintetto di testa, racchiuso in un piccolo fazzoletto di punti, può lottare sino alla fine per conquistare i due posti che valgono la promozione diretta in serie A.

Questo, visto anche il carattere messo in mostra contro il Palermo (da 0-2 a 2-2 nonostante l’uomo in meno), può e deve essere l’obiettivo di una Cremonese che è chiamata a superare a pieni voti l’impegnativo esame del “Ferraris”.

In questo senso un ruolo non di poco conto verrà giocato pure da come deciderà di gestire le energie del suo gruppo mister Stroppa, che dovrà fare a meno dello squalificato Sernicola, oltre agli infortunati Buonaiuto, Sarr e Collocolo. Potrebbero quindi esserci anche degli avvicendamenti nell’undici grigiorosso che scenderà in campo con la Samp, anche se l’elemento che non dovrà mancare dall’inizio alla fine della gara è quella voglia di non mollare mai che può consentire alla Cremonese di far valere tutto il suo potenziale e continuare la sua rincorsa alla serie A. Luca Marinoni Probabili formazioni: Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Kasami, Yepes, Darboe, Giordano (Barreca); Alvarez, De Luca. All: Andrea Pirlo. Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti (Lochoshvili); Zanimacchia, Pickel (Majer/Abrego), Castagnetti, Falletti, Johnsen; Vazquez, Coda (Tsadjout). All: Giovanni Stroppa. La partita si giocherà domani, martedì 27 febbraio, alle 20.30, allo Stadio Ferraris di Genova e sarà visibile su Sky e Dazn.