Cremonese: blitz a Genova, la Sampdoria va al tappeto

Genova, 27 febbraio 2024 – Vittoria preziosissima della Cremonese che si impone 2-1 in casa di una Sampdoria mai doma. I giocatori di mister Stroppa, nonostante una formazione iniziale con diverse variazioni, si portano subito in vantaggio, ma dopo il rapido pareggio dei blucerchiati non riescono a trovare il nuovo vantaggio sino a metà della ripresa, quando Falletti deposita in rete il pallone che decide l’incontro del “Ferraris”.

I grigiorossi sbloccano subito il risultato. Corre infatti il 5’ quando Johnsen si guadagna il varco giusto per trafiggere la difesa blucerchiata, ma la partenza in salita non fa perdere la bussola ai padroni di casa. In effetti all’11’ Zanimacchia va al tiro e manca di poco l’immediato raddoppio, ma sul fronte opposto, solo 1’ più tardi, Ghilardi sfrutta al meglio il primo angolo della partita e batte Jungdal ben servito da Gonzalez. Tutto da rifare, dunque, per la squadra di Stroppa, che tenta di riprendere subito il filo del discorso. S

ono gli ospiti a mantenere maggiormente le redini della gara e Zanimacchia, Falletti e Tsadjout provano la conclusione, ma senza fortuna. La formazione di Pirlo non sta a guardare e tenta a sua volta di rendersi insidiosa con i tiri dalla distanza di Alvarez e Yepes, ma Jungdal controlla senza particolari problemi. Con il passare minuti, però, cresce la pressione della Cremonese, che vuole tornare in vantaggio. Quagliata e Tsadjout chiamano al lavoro la retroguardia sampdoriana, ma è nel recupero che i grigiorossi “intravedono” il gol. Pickel, Antov e Johnsen ci provano di testa nel breve spazio di un paio di minuti, ma Stankovic si supera e consente alla compagine di Pirlo di andare al riposo in parità.

Il copione della partita non cambia nel secondo tempo. La squadra di Stroppa, infatti, torna in campo decisa a riportarsi in vantaggio e Quagliata e Tsadjout sin dai primi minuti mostrano le intenzioni dei giocatori di Stroppa. La Samp si difende con grande attenzione, ma i grigiorossi continuano con grande tenacia il loro inseguimento e al 25’ Johnsen manda in crisi la retroguardia blucerchiata. In un primo momento la sfera viene respinta, ma Falletti è più lesto di tutti e ribadisce in rete il nuovo vantaggio della Cremonese. La formazione di Pirlo non vuole arrendersi e l’incontro si mantiene piacevole ed avvincente.

I grigiorossi, però, non intendono lasciarsi sfuggire la preziosa vittoria e ribattono caparbiamente colpo su colpo. Proprio al 45’ Barreca ha sul piede la sfera del possibile pareggio, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta e anche in pieno recupero riempie di brividi la retroguardia grigiorossa senza però riuscire a togliere i tre preziosi punti in palio alla Cremonese che domenica sarà ancora impegnata in trasferta in casa del Modena. Sampdoria-Cremonese 1-2 (1-1) Sampdoria (3-5-2): Stankovic 7; Piccini 6,5, Ghilardi 6,5, Gonzalez 6,5; Giordano 6 (38’ st Barreca sv), Darboe 6, Yepes 6, Benedetti 6 (9’ st Askildsen 6), Depaoli 6,5 (28’ st Girelli 6); De Luca 6, Alvarez 6,5 (38’ st Ntanda sv). A disposizione: Tantalocchi; Ravaglia; Verre; Conti; Alesi; Leoni; Pozzato. All: Andrea Pirlo 6. Cremonese (3-5-2): Jungdal 6; Antov 6,5, Ravanelli 6,5, Lochoshvili 6; Zanimacchia 6,5 (34’ st Ghiglione 6), Pickel 6,5, Majer 6, Johnsen 7 (44’ st Abrego sv), Quagliata 6; Falletti 6,5 (34’ st vazquez 6), Tsadjout 6 (13’ st Coda 6,5). A disposizione: Saro; Livieri; Marrone; Ciofani; Afena-Gyan; Bianchetti; Della Rovere; Rocchetti. All: Giovanni Stroppa 6,5. Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna 6. Reti: 5’ pt Johnsen; 12’ pt Ghilardi; 25’ st Falletti Note: ammoniti: Antov; Majer; Pickel; Gonzalez; Tsadjout – angoli: 2-10 - recupero: 1’ e 4’.