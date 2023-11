Serie B. In un solo mese la Cremonese macchina da gol con la cura Stroppa

"Tutti ci temono? Fanno bene". In poco più di un mese la Cremonese di mister Giovanni Stroppa è passata da squadra senza anima né idee a una macchina da gol quasi perfetta – 9 reti realizzate e 3 subite in quattro partite tra campionato e Coppa Italia - con personalità da vendere e capacità di imporsi su campi ostici, come quello di Brescia o di Cittadella. I numeri, infatti, dicono che il club di Arvedi con 22 punti raccolti in 13 gare ha la media migliore delle ultime stagioni, la stessa che le consentì di conquistare la promozione quando due anni fa in panchina sedeva il tecnico Fabio Pecchia. La sosta, così, consente di chiudere un ciclo positivo e di riprendere le forze disponendo praticamente di quasi tutti gli uomini, dato che solo Jungdal, Antov, Lochoshvili e Pickel hanno ricevuto la chiamata dalle rispettive nazionali. Poi comincerà un vero e proprio tour de force durante il quale i grigiorossi dovranno affrontare nell’arco di un mese Lecco, Pisa, Venezia, Feralpisalò, Modena e Palermo. Discorso a parte per Mouhamadou Sarr. Il portiere classe 1997, che è stato operato al ginocchio dopo la lesione al crociato, ha già cominciato la rieducazione nel centro Isokinetic di Bologna. Un percorso di recupero che lo riporterà sui campi fra 6-8 mesi. Dunque non prima della prossima stagione.

Mariachiara Rossi