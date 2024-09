Dagli spogliatoi, il commento di Clementi. "Punto che mi soddisfa, ho visto l’atteggiamento giusto»

Che il pareggio non sia da archiviare come risultato deludente è opinione condivisa anche dai due mister. Clementi ha visto una Vigor Senigallia combattiva e propositiva, una squadra che non si è snaturata ed ha provato ad imporre il proprio gioco. Il gol non è arrivato, ma ci sono tanti spunti positivi da cui ripartire. Ad esempio la solidità difensiva che la Vigor sta mostrando lontano dalle mura amiche del "Bianchelli" oltre alla grande personalità di un gruppo molto rinnovato, ma sempre molto concentrato.

"Un punto che mi soddisfa perché maturato al termine di una gara che abbiamo giocato con carattere, una partita che abbiamo provato a vincere e questo atteggiamento mi piace molto - dice il tecnico della Vigor, Aldo Clementi -. Sono soddisfatto del lavoro che i ragazzi stanno svolgendo, quello di Isernia non è affatto un campo facile e credo si sia visto. Abbiamo avuto le nostre occasioni, purtroppo però non siamo mai stati troppo lucidi sotto porta, dobbiamo crescere e migliorare. Poi vanno sempre tenuti in considerazione gli avversari: in alcune circostanze ci hanno messo in seria difficoltà, ma ci aspettavamo una formazione combattiva e temibile in fase di impostazione. Alla fine il pareggio è un risultato giusto e soddisfacente: mi aspettavo una Vigor concentrata e determinata, così è stato".

Appagato per la prestazione si dice anche l’allenatore del Città di Isernia San Leucio, che forse avrebbe sognato un risultato diverso, ma senza ombra di dubbio la sua squadra ha approcciato a questo difficile girone nel modo giusto. "La squadra deve scrollarsi di dosso questo timore reverenziale che nutre verso gli avversari - dice il mister dell’Isernia, Domenico Farrocco -. La piazza merita questo palcoscenico, se lo è guadagnato ed i ragazzi lavorano tanto per dimostrare di essere all’altezza quindi dobbiamo continuare su questa strada visto che ogni domenica dimostriamo di potercela giocare alla pari con tutti. Ab biamo vinto tanti duelli, ci siamo sacrificati, forse con un pizzico di malizia in più e con un po’ più di fortuna avremmo potuto conquistare l’intera posta in palio. Peccato, ma questo punto ce lo teniamo stretto, ci servirà per crescere".

n. s.