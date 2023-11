Dai sostenitori della Gradinata Sud. Premiato Giovanni Pagliari. Le sue prime 100 panchine hanno lasciato un segno

Quante cose sono successe da quel 21 febbraio 2021, quando cioè Giovanni Pagliari fece l’esordio sulla panchina della Recanatese. Tante da poterci scrivere un libro: il primo impatto fu traumatico con un pesante ko, 4-2, subito in un anonimo stadio laziale, l’"Abbatini" di Genzano contro il comunque temibile Cynthialbalonga. Il tecnico poi, attingendo a piene mani ad un mix di pazienza e fermezza, ha cominciato a "modellare" la squadra, prima traghettando il gruppo verso un finale di stagione dignitoso poi con le ultime due strepitose annate nelle quali la sua mano si è sempre notata, sia pure con connotazioni e sfumature diverse. Domenica i tifosi della Gradinata Sud hanno festeggiato le sue prime 100 partite alla guida dei leopardiani: ha dato tantissimo alla Recanatese ricevendo comunque parecchio, in primis ritrovare il piacere di allenare lavorando in un ambiente dove si può fare calcio. Il suo "mantra"? Il lavoro, quando ci sono idee valide, paga sempre e gli effetti, prima o poi si vedono e si toccano con mano. Al punto che immaginare una Recanatese senza Pagliari ci risulta al momento, onestamente, impossibile.

a. v.