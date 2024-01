Dall’osservatorio della B la carica di Storoni: "Forza Fano riprenditi i tre punti sottratti"

Si avvicina il deby tra l’Alma Juventus Fano e il Fossombrone, in programma domenica 14 gennaio alle 14.30 allo stadio ‘Mancini’. Pier Paolo Storoni, ex dirigente del Fano e fanese doc, è osservatore di una compagine di serie B, ma il suo cuore granata lo porta spesso al ‘Mancini’.

Pier Paolo che gara sarà tra Fano e Fossombrone?

"Il Fossombrone è chiaramente in un momento molto positivo, in cui le cose stanno andando bene, mentre il Fano è in un momento difficile. Non devono pensare a quello che è successo nella gara di andata, non devono cercare vendette per il tre a zero a tavolino. Il Fossombrone ha applicato il regolamento, e non si può dire se abbiano sbagliato o fatto bene, però non so se il Fano si sarebbe comportato nello stesso modo; è vero che siamo cugini, ma fino ad un certo punto. Si può dire che loro hanno fatto il loro dovere per portare acqua al loro mulino, mentre il Fano deve pensare a riprendersi almeno i tre punti sul campo ora".

Sarà una motivazione in più per i granata questo volersi riprendere almeno in parte ciò che gli è stato tolto nella gara di andata?

"Sicuramente c’è rabbia, voglia di rivalsa, di rivincita, di riprendersi quello che ci è stato tra virgolette tolto, e sono convinto che capitan Gianluca Urbinati e i suoi ragazzi ci daranno una bella soddisfazione domenica".

La salvezza è possibile secondo te?

"Io ci credo nella salvezza, perché ci devo credere, ma anche perché vedo che i ragazzi fanno tanti sacrifici e ci mettono tanta voglia, e sopratutto vedo tanta rabbia quando scendono in campo, e questo dimostra la loro voglia di rivalsa e di rivincita".

Il Fossombrone invece dove può arrivare?

"Credo che questo sia il suo obiettivo e alla fine si troverà a metà classifica, non credo che possa fare di più. Rispetto all’inizio del campionato si è un po’ ridimensionato, ma stanno andando benissimo e faccio al Fossombrone i miei complimenti, da neo promossa sta facendo molto bene. Ci sono anche vari ex tra cui Germinale, che ho avuto anche a Rimini, e Casolla".

Domenica sarai presente al derby?

"Se la mia società non mi affiderà un impegno, sarò assolutamente in tribuna per la gara tra Fano e Fossombrone".

Anticipo. Fano-Samb: la questura ha disposto l’anticipo a sabato 27 gennaio a causa del Carnevale che impegna una moltitudine di forze dell’ordine e sarebbe impossibile la concomitanza con la gara.

Lara Facchini