Primavera 2, Pisa battuto dal Frosinone 2-1 in trasferta

Pisa, 21 dicembre 2024 - Trasferta amara per il Pisa Primavera, che torna a casa con una sconfitta per 2-1 subita dal Frosinone. Un risultato che complica la corsa playoff per i nerazzurri, ora scivolati al sesto posto in classifica. La squadra di mister Innocenti, reduce da buone prestazioni e dall’entusiasmo generato dalla convocazione del giovane Olimpiu Morutan in prima squadra, non è riuscita a replicare le prove positive delle ultime settimane. Decisiva la maggiore concretezza dei padroni di casa, guidati da mister Pesoli, che hanno saputo sfruttare meglio le occasioni. Il Pisa era partito bene e, al 23', si era portato in vantaggio grazie a un’autorete sfortunata di Pelosi del Frosinone. La reazione dei padroni di casa, però, è stata immediata: al 32', Dixon ha riportato il punteggio in parità. Prima della fine del primo tempo, al 40', Cichero ha completato la rimonta con una rete che si è rivelata decisiva. Nel secondo tempo, nonostante i cambi operati da Innocenti e un maggior pressing nella parte finale del match, i nerazzurri non sono riusciti a trovare il gol del pareggio. Una prova combattiva, ma poco concreta, che lascia l’amaro in bocca. Ora la pausa del campionato. Nei giorni scorsi il Palazzetto dello Sport “Sergio Carlesi” di Pisa è stato teatro del tradizionale appuntamento natalizio dedicato al settore giovanile del Pisa Sporting Club. Un evento che ha visto protagonisti tutti i giovani atleti del vivaio nerazzurro, accompagnati dalle loro famiglie. La serata, resa speciale dalla voce dello speaker della Cetilar Arena Marco Guidi e dalla musica di RadioBruno, ha celebrato la fine di un anno importante e lanciato uno sguardo di fiducia verso il futuro. TABELLINO FROSINONE-PISA 2-1 FROSINONE. Dosso, Diallo, Pelosi, Hegelund, Stojanov (91′ Buonpane), Corallini (91′ Befani), Grosso (73′ Schietroma), Borgia, Molignano, Cichero, Dixon (59′ Mezsargs). A disposizione. Minicangeli, Cellupica, Reali, Antonellis, Carfagna, Fiorito, Giora, Baptista. Allenatore Pesoli PISA. Giuliani, Rossi (90′ Lovo), Bacciardi, Frosali (72′ Battistella), Casarosa, Baldacci, Raychev (72′ Bassanini), Cannarsa, Buffon, Bocs (59′ Bettazzi), Vivace (59′ Tosi). A disposizione. Rugginenti, Arnesi, Bandinelli, Battista, Cenerini, Capitanini, Bassanini, Minardi. Allenatore Innocenti Arbitro. Fabio Luongo di Napoli. Assistenti. De Vito-Marchese. Reti. 23′ Pelosi (autorete), 32′ Dixon, 40′ Cicero. Note. Ammoniti Grosso, Frosali, Borgia, Cannarsa, Stoyanov, Diallo. Recupero 1′ pt; 2′ st.