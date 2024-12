"Decido io": parola di Manuela

Si dice che certi sogni siano così forti che non si fermano finché non diventano realtà.

Lo sa bene Manuela Nicolosi, arbitro internazionale dal 2010, che allo stadio ci andava sin da bambina con il desiderio, un giorno, di arrivare sul campo. La sua è la storia di una donna che diventa un’eccellenza internazionale in un ruolo e in uno sport di uomini. Una storia che ha molti elementi di riflessione e di ispirazione: la passione e la voglia di arrivare al proprio obiettivo senza fermarsi davanti alle difficoltà, il coraggio di prendere decisioni, lo sviluppo delle competenze in un mondo dove gli esami non finiscono mai, la ricerca dell’equilibrio tra le ambizioni della vita, del lavoro e della passione sportiva. Oggi le racconta nel libro ’Decido io-Dal sogno alla supercoppa: il coraggio di rompere gli schemi“, 176 pagine per i tipi di ROI Edizioni.